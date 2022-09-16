Cuối ngày mai 17/9, Chúc mừng 3 con giáp này lộc lá bùng nổ, có cơ hội trúng số độc đắc, bản mệnh mau chóng giàu sang, cuối năm thay thời đổi mệnh, ai ai cũng đều ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 19:20

Cuối ngày mai 17/9, 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, trúng số đổi đời, một bước lên hương, giàu có nhất một hương, bản mệnh ngập tràn may mắn.

Tuổi Dần

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi hết mức. Cát Tinh nâng đỡ tận tình giúp người tuổi này liên tục gặp nhiều vận may trong quá trình làm việc, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và mua bán. Ngoài ra, bản mệnh hãy mở rộng thêm mối quan hệ xã giao để con đường thăng tiến thêm phần suôn sẻ. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc sáng rực. Việc làm ăn hanh thông đủ đường mang đến cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, dư dả. 

Con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bản mệnh thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Đối phương luôn khiến bản mệnh cảm thấy an tâm mỗi khi đối diện với sóng gió.

Cuối ngày mai 17/9, Chúc mừng 3 con giáp này lộc lá bùng nổ, có cơ hội trúng số độc đắc, bản mệnh mau chóng giàu sang, cuối năm thay thời đổi mệnh, ai ai cũng đều ghen tỵ - Ảnh 1
Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi hết mức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra êm đẹp, hanh thông. Người tuổi này được nhận xét là một người có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược tốt. Nhờ đó, bản mệnh đạt được những mục tiêu như mong muốn và gặt hái nhiều thành quả trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nguồn tài chính ổn định nên con giáp này hoàn toàn an tâm chi tiêu cho các nhu cầu mua sắm hoặc đầu tư cho những sở thích của cá nhân. 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. 

Cuối ngày mai 17/9, Chúc mừng 3 con giáp này lộc lá bùng nổ, có cơ hội trúng số độc đắc, bản mệnh mau chóng giàu sang, cuối năm thay thời đổi mệnh, ai ai cũng đều ghen tỵ - Ảnh 2
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra êm đẹp, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 17/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra một cách dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” và tốt đẹp nhờ có Quý Nhân che chở. Song, bản mệnh cũng cần tránh ôm đồm quá nhiều việc để tránh giảm hiệu quả trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Tin vui về tiền bạc liên tục “ập” tới giúp nguồn tài chính của con giáp này tăng nhanh một cách rõ rệt. 

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Chỉ cần mở lòng, bạn sẽ được đón nhận hạnh phúc.

Cuối ngày mai 17/9, Chúc mừng 3 con giáp này lộc lá bùng nổ, có cơ hội trúng số độc đắc, bản mệnh mau chóng giàu sang, cuối năm thay thời đổi mệnh, ai ai cũng đều ghen tỵ - Ảnh 3
Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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