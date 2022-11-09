Cuối ngày mai (10/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc bày ra trước mắt, bản mệnh lấy xô hứng vàng, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, vợ chồng hài hòa gắn kết

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 19:40

Cuối ngày mai, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh lấy xô hứng vàng, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo ngập tràn tin vui.

Tuổi Thân

Công việc ngày mai nếu là người làm văn phòng sẽ rất có lợi ngày mai, bởi sức chiến đấu của bạn bền bỉ, lấy nhu khắc cương để đạt được điều mình muốn. Sự nghiệp dù trắc trở vất vả nhưng bản thân bạn lại thể hiện được vai trò của mình trong khó khăn.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thân ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Cuối ngày mai (10/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc bày ra trước mắt, bản mệnh lấy xô hứng vàng, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, vợ chồng hài hòa gắn kết - Ảnh 1
Tử vi tuổi Thân ngày mai có vận tình cảm tương đối tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận khí ngày mai Thứ Năm 10/11/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Tỵ, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày mai chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Tỵ, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tuổi Tỵ ngày mai có vận tiền tài được Tam Hợp quý nhân hỗ trợ. Nó đem tới tinh thần tranh đấu và lòng kiên trì trong chuyện tiền bạc. Một khi mục tiêu được xác định, bạn sẽ làm việc không biết mệt mỏi. Sự tốt bụng luôn giúp đỡ đồng nghiệp cũng giúp cho bản mệnh củng cố thêm về tài lộc.

Cuối ngày mai (10/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc bày ra trước mắt, bản mệnh lấy xô hứng vàng, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, vợ chồng hài hòa gắn kết - Ảnh 2
Tuổi Tỵ ngày mai có vận tiền tài được Tam Hợp quý nhân hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Thứ Năm 10/11/2022 này, đường tài lộc của Tuổi Mùi vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Mùi trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn

Tử vi tuổi Mùi ngày mai có vận tình cảm tương đối tốt. Với người có gia đình thì vận tình cảm có phần lạnh lẽo. Tuổi Mùi quá ư bận rộn công việc mà bỏ quên gia đình của mình. Nửa kia phải giàu tính hy sinh lắm thì mới nhẫn nhịn được sự bận rộn này của bạn.

Cuối ngày mai (10/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc bày ra trước mắt, bản mệnh lấy xô hứng vàng, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, vợ chồng hài hòa gắn kết - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (10/11), CÁT THẦN nhập mệnh, cảnh báo 3 con giáp này công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tình duyên trên bờ rạn nứt

Cuối ngày mai (10/11), CÁT THẦN nhập mệnh, cảnh báo 3 con giáp này công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tình duyên trên bờ rạn nứt

Cuối ngày mai, 10/11, cát thần nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo công danh lao dốc do kẻ tiểu nhân gáng đường, tài chính bất ổn, gia đạo bất an.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp hôm nay tử vi con giáp hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 30 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ