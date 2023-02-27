Cuối ngày hôm nay (thứ Hai 27/2/2023), 3 con giáp trúng đại vận, thu vàng hái bạc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 13:40

Những con giáp này gặp được may mắn cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên vào cuối ngày hôm nay 27/2/2023.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế và thường được lòng mọi người. Khi gặp khó khăn, họ dễ nhận được sự giúp đỡ của những người khác. Tử vi dự đoán, cuối ngày hôm nay 27/2/2023, người tuổi này gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc.

Dự án của họ trong thời gian này cũng sẽ thu được lợi nhuận. Không những thế, con giáp này sẽ dễ nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được nửa kia qua mai mối. Đồng thời, những người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cha mẹ, vợ con. Người đang mong ngóng có con cũng sẽ sớm nhận được tin vui mang bầu.

Cuối ngày hôm nay (thứ Hai 27/2/2023), 3 con giáp trúng đại vận, thu vàng hái bạc, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ tài giỏi, can đảm và có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt và quyết đoán. Tuy nhiên, người tuổi này đông khi cũng rất nóng vội, không chịu suy xét kỹ càng trước khi quyết định việc gì. Đây là khuyết điểm mà người tuổi Ngọ cần sửa đổi nếu muốn thành công hơn trong công việc và tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình.

Cuối ngày hôm nay 27/2/2023, người cầm tinh con ngựa có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Họ nhận được thêm dự án công việc, giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người tuổi Ngọ làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận thu về cao hơn thấy rõ. Người tuổi này nếu còn độc thân cũng có chuyện tình duyên xuôi thuận.  Mặt khác, dù công việc và tình duyên mãn nhưng người tuổi này lại không có lộc sức khỏe. Họ dễ mắc chứng mất ngủ, hay mộng mị, tinh thần kém. Người tuổi này nên ngâm chân trước khi đi ngủ để có thể ngủ ngon hơn.

Cuối ngày hôm nay (thứ Hai 27/2/2023), 3 con giáp trúng đại vận, thu vàng hái bạc, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, làm việc gì cũng có tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, họ là một trong những con giáp đáng tin cậy nhất trong số 12 con giáp. Tử vi có nói, người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên rất có thể sẽ trúng đại vận vào cuối ngày hôm nay 27/2/2023.

Nếu còn độc thân thì con giáp này sẽ được người khác theo đuổi. Những người đang yêu nhau cũng sẽ bàn tính đến chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, họ dễ bị đau nhức cột sống, thắt lưng, mỏi mắt...

Cuối ngày hôm nay (thứ Hai 27/2/2023), 3 con giáp trúng đại vận, thu vàng hái bạc, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Thời tới gần bên trong 4 ngày cuối cùng tháng Giêng, 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho

Thời tới gần bên trong 4 ngày cuối cùng tháng Giêng, 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho

Chỉ trong 4 ngày cuối cùng tháng Giêng, những con giáp này sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi cuối ngày tử vi ngày 27/2/2023 tu vi 12 con giap 27/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể