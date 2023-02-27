Cuối ngày hôm nay (thứ Hai 27/2/2023), 3 con giáp trúng đại vận, thu vàng hái bạc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Những con giáp này gặp được may mắn cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên vào cuối ngày hôm nay 27/2/2023.

Tuổi Mão Người tuổi Mão là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế và thường được lòng mọi người. Khi gặp khó khăn, họ dễ nhận được sự giúp đỡ của những người khác. Tử vi dự đoán, cuối ngày hôm nay 27/2/2023, người tuổi này gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc. Dự án của họ trong thời gian này cũng sẽ thu được lợi nhuận. Không những thế, con giáp này sẽ dễ nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được nửa kia qua mai mối. Đồng thời, những người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cha mẹ, vợ con. Người đang mong ngóng có con cũng sẽ sớm nhận được tin vui mang bầu.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Những người sinh năm Ngọ tài giỏi, can đảm và có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt và quyết đoán. Tuy nhiên, người tuổi này đông khi cũng rất nóng vội, không chịu suy xét kỹ càng trước khi quyết định việc gì. Đây là khuyết điểm mà người tuổi Ngọ cần sửa đổi nếu muốn thành công hơn trong công việc và tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình. Cuối ngày hôm nay 27/2/2023, người cầm tinh con ngựa có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Họ nhận được thêm dự án công việc, giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người tuổi Ngọ làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận thu về cao hơn thấy rõ. Người tuổi này nếu còn độc thân cũng có chuyện tình duyên xuôi thuận. Mặt khác, dù công việc và tình duyên mãn nhưng người tuổi này lại không có lộc sức khỏe. Họ dễ mắc chứng mất ngủ, hay mộng mị, tinh thần kém. Người tuổi này nên ngâm chân trước khi đi ngủ để có thể ngủ ngon hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, làm việc gì cũng có tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, họ là một trong những con giáp đáng tin cậy nhất trong số 12 con giáp. Tử vi có nói, người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên rất có thể sẽ trúng đại vận vào cuối ngày hôm nay 27/2/2023. Nếu còn độc thân thì con giáp này sẽ được người khác theo đuổi. Những người đang yêu nhau cũng sẽ bàn tính đến chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, họ dễ bị đau nhức cột sống, thắt lưng, mỏi mắt... Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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