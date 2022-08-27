Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 27/8/2022), nguyên khí dồi dào, 3 con giáp tiền tiêu như nước, phúc khí vây quanh, sự nghiệp phi mã

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 13:35

Tử vi có nói, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống đổi vận, đếm tiền mỏi tay, bước một bước tài khoản nảy thêm số vào cuối ngày hôm nay.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, đầu óc thông minh nên hứa hẹn bạn sẽ nhanh chóng giải quyết tốt những việc tồn đọng trước đó. Nhờ có tính quyết đoán và tầm nhìn rộng nên Dần còn có thể thu về một khoản tiền kha khá từ việc đầu tư. Đặc biệt, những người làm ăn buôn bán sẽ rất thuận lợi, làm gì trúng nấy, tiền vào như nước.

Thời điểm cuối ngày hôm nay rất thích hợp để những người tuổi Dần khởi nghiệp. Tuy ban đầu có hơi vất vả nhưng nếu kiên trì và cố gắng thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành tựu không nhỏ trong tương lai. Từ đó, tiền tài cũng kéo về ầm ầm cho bạn thêm vốn để mở rộng thị trường.

Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 27/8/2022), nguyên khí dồi dào, 3 con giáp tiền tiêu như nước, phúc khí vây quanh, sự nghiệp phi mã - Ảnh 1
Thời điểm cuối ngày hôm nay rất thích hợp để những người tuổi Dần khởi nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu có năng lượng chiêu tài vượng lộc vô cùng mạnh. Đây là con giáp có số mệnh tụ tài đắc lộc, nhất là thời điểm cuối ngày hôm nay. Vận khí đương lên, mọi sự đối với Dậu đều thuận buồm xuôi gió, guồng quay vào đúng chỗ, xóa bỏ mọi khó khăn trắc trở. Hiềm khích lâu ngày được tháo gỡ, vận trình trước mắt tươi sáng rực rỡ vô cùng.

Đặc biệt, cột mốc sự biến chuyển đầu tiên trong năm 2022 này sẽ khiến bạn ghi nhiều kỷ niệm vui khó quên. Người tuổi Dậu được cát tinh cao chiếu, quý nhân tụ vầy, đảm bảo thời gian này đại phát lộc chỉ cần bạn luôn không ngừng chăm chỉ, cố gắng.

Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 27/8/2022), nguyên khí dồi dào, 3 con giáp tiền tiêu như nước, phúc khí vây quanh, sự nghiệp phi mã - Ảnh 2
Trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu có năng lượng chiêu tài vượng lộc vô cùng mạnh. Đây là con giáp có số mệnh tụ tài đắc lộc, nhất là thời điểm cuối ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối ngày hôm nay 27/8/2022, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới với nhiều hy vọng hơn. Cụ thể, con giáp tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn sẽ như cá gặp nước được khoản tiền lớn, giúp sự nghiệp thăng tiến rực rỡ.

Không chỉ vậy, trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phương xa, tạo điều kiện làm giàu và gặt hái được những điều tốt đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng dù có thành công rực rỡ thế nào thì tuổi Tuất cũng không nên ngủ quên mà phải càng chăm chỉ nhiều hơn.

Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 27/8/2022), nguyên khí dồi dào, 3 con giáp tiền tiêu như nước, phúc khí vây quanh, sự nghiệp phi mã - Ảnh 3
Cuối ngày hôm nay 27/8/2022, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới với nhiều hy vọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp được thượng đế ưu ái, thần phật thương tình, gánh tiền bạc tỷ, vận mệnh sáng chói từ giờ đến hết tháng 8/2022

3 con giáp được thượng đế ưu ái, thần phật thương tình, gánh tiền bạc tỷ, vận mệnh sáng chói từ giờ đến hết tháng 8/2022

Dự đoán từ giờ đến hết tháng 8/2022, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện thăng tiến trong công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi thứ 7 tử vi ngày 27/8 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 9 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa