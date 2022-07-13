Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 13/7: 3 con giáp có Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, tài lộc trải dài từ Bắc vào Nam

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 06:54

3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, làm gì cũng hanh thông, tiền tài đổ về ào ào.

Tuổi Tuất

Thìn thường có tính cách khôn khéo, lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế. Tuất không chỉ có bạn bè thân thiết cả đời, mà còn giỏi kết giao trong mọi tầng lớp. Là con giáp may mắn thời gian này nên người tuổi Tuất có một tuần vượng tình lại vượng cả tài. Người tuổi này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 13/7, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Công việc nhờ có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân nên họ dễ dàng thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng, từ đó mở ra con đường thuận lợi thăng tiến trong tương lai. Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong năm tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được thơm lây.

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 13/7: 3 con giáp có Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, tài lộc trải dài từ Bắc vào Nam - Ảnh 1
Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 13/7, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc họ đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc, hay có những thay đổi lớn trong sự nghiệp.

Nhờ sự tốt bụng, lương thiện mà tuổi Mùi thường được mọi người yêu quý. Họ cũng luôn có quý nhân ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, gia tăng tài sản. Con giáp này có thể tìm được cơ hội để phát triển, sự nghiệp ngày một rực rỡ hơn, tài chính ổn định giúp gia đình họ sung túc, ấm no, không lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 13/7: 3 con giáp có Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, tài lộc trải dài từ Bắc vào Nam - Ảnh 2
 Trong thời gian này, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc, hay có những thay đổi lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết cuối ngày hôm nay (13/7), con đường tài lộc của Mão vô cùng vượng phát, người tuổi Mão sẽ được kết bạn với những quý nhân và cao nhân có thể đem lại cho Dậu may mắn kéo dài.

Thời gian này, người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Có tài tinh chiếu mệnh, người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay.

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 13/7: 3 con giáp có Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, tài lộc trải dài từ Bắc vào Nam - Ảnh 3
Thời gian này, người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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