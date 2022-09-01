Cuối ngày hôm nay - ngày đầu tiên của tháng 9/2022, Phật Bà tỏa hào quang, dang tay che chở cho 3 con giáp, vận trình hanh thông, đứng trên đỉnh cao chói lọi

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 19:41

Đây là 3 con giáp luôn được Thần Phật phù hộ trong những tháng cuối năm, có căn đại phúc đại quý, tình tiền viên mãn như mơ.

Tuổi Hợi

Cuối ngày hôm nay - ngày đầu tiên của tháng 9/2022, Phật Bà tỏa hào quang, dang tay che chở cho 3 con giáp, vận trình hanh thông, đứng trên đỉnh cao chói lọi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có tính cách thường nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, hơn nữa còn thành thật với mọi người, tuyệt đối không vòng vo. Từ trước đến nay họ không phải là người làm việc hấp tấp mà ngăn nắp, trật tự. 

Chính những phẩm chất tuyệt vời này khiến tuổi Hợi luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ mọi người. Cả một đời họ sẽ nhận được sự che chở từ bề trên, sống một cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

Tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (1/9), vận may của Hợi sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Với những người tuổi Hợi còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuổi Mão

Cuối ngày hôm nay - ngày đầu tiên của tháng 9/2022, Phật Bà tỏa hào quang, dang tay che chở cho 3 con giáp, vận trình hanh thông, đứng trên đỉnh cao chói lọi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Cuối ngày hôm nay (1/9), người tuổi Mão được Thần Phật làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mão nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Mão làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Tuổi Tuất

Cuối ngày hôm nay - ngày đầu tiên của tháng 9/2022, Phật Bà tỏa hào quang, dang tay che chở cho 3 con giáp, vận trình hanh thông, đứng trên đỉnh cao chói lọi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Tuất có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, luôn nắm bắt vấn đề nhanh chóng và giỏi vận dụng kiến thức vào thực tế. Từ nhỏ, vận thế của họ đã tốt hơn những người khác, đến khi đi làm, họ cũng nhanh chóng được lòng người vì cách đối nhân xử thế. 

Chính vì lẽ đó mà tuổi Tuất thường được sự phù hộ của Thần Phật, một đời sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. Theo tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (1/9), Tuất sẽ kết thúc được sự xâm hại của vận rủi, vận may sẽ gõ cửa, đại phúc đại quý.  

Trong thời gian sắp tới, những người tuổi Tuất làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Tử vi cho biết thời điểm từ đây đến cuối năm, người tuổi Tuất nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những bảng hợp đồng lớn mà tuổi Tuất sẽ tích lũy được một khoản tiền dư dả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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