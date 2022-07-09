Cuối ngày hôm nay 9/7: TOP 3 con giáp mở cửa đón hỷ sự, may mắn trước ngõ, tài lộc tá lả, niềm vui nhân đôi khi công danh vụt sáng, tình duyên nở rộ, viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 04:25

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 9/7, những con giáp này mở cửa đón hỷ sự, may mắn tìm đến, phúc khí vây quanh.

Tuổi Dậu

Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Con giáp ấn tượng này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn nếu muốn nhanh chóng thoát kiếp độc thân.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà. Bạn biết rằng có những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ để gắn kết mối quan hệ giữa mọi người.

Thiên Ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực như nghệ thuật, giáo dục, khoa học, y tế... Hãy tự tin nêu lên quan điểm của mình, bạn có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công.

Cuối ngày hôm nay 9/7: TOP 3 con giáp mở cửa đón hỷ sự, may mắn trước ngõ, tài lộc tá lả, niềm vui nhân đôi khi công danh vụt sáng, tình duyên nở rộ, viên mãn vô biên - Ảnh 1
Thiên Ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tuất luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kĩ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc.  

Vận trình tình cảm của người tuổi Tuấy cũng rất thuận lợi khi có Chính Tài hôm nay. Người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ đối tượng khác giới, dễ dàng tìm thấy đối tượng phù hợp cho mình. Đời sống hôn nhân hài hòa, một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái. 

Cuối ngày hôm nay 9/7: TOP 3 con giáp mở cửa đón hỷ sự, may mắn trước ngõ, tài lộc tá lả, niềm vui nhân đôi khi công danh vụt sáng, tình duyên nở rộ, viên mãn vô biên - Ảnh 2
Vận trình tình cảm của người tuổi Tuấy cũng rất thuận lợi khi có Chính Tài hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tinh thần trách nhiệm của người tuổi Ngọ trong công việc lên khá cao trong ngày có Chính Quan độ mệnh. Bận rộn quá khiến bạn đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên hết bạn muốn nỗ lực hết mình vì công việc để không chút áy náy.

Khi bạn tập trung vào làm việc, dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Đặc biệt, mối quan hệ đồng nghiệp luôn được giữ ở mức độ hài hòa. Có thể không quá thân thiết nhưng không lạnh nhạt, đủ để mọi người vui vẻ hợp tác và giúp cho công việc được hoàn thành một cách hiệu quả nhất.

Được Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn với nửa kia.

Cuối ngày hôm nay 9/7: TOP 3 con giáp mở cửa đón hỷ sự, may mắn trước ngõ, tài lộc tá lả, niềm vui nhân đôi khi công danh vụt sáng, tình duyên nở rộ, viên mãn vô biên - Ảnh 3
Được Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 9/7: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, thu nhập ùn ùn tăng, tài khoản nhảy số, tài lộc bùng nổ, tiền chất như núi, bản mệnh sớm mua nhà sắm xe, nửa cuối năm vinh hoa phú quý

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