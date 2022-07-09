Cuối ngày hôm nay 9/7: Cục diện Mộc khắc Thủy, những con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, họa rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, tiền tài giảm sút, tình duyên lận đận

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, Thương Quan án ngữ trong vận trình ngày hôm nay khiến người tuổi Tý dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên mỗi ngày, cùng trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Hãy chấn chỉnh ngay lại tinh thần làm việc của mình đi nhé. Có thể những thất bại khiến cho bạn nản lòng, nhưng không có con đường tới thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng, ở đời làm gì có mấy ai thành công ngay từ lần đầu tiên mà không va vấp vài lần.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hợi Tỵ Tương Xung có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Tỵ trở nên ngang bướng, khăng khăng với nhận định của bản thân mà không hay biết rằng điều đó đang khiến bạn gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Sự cố chấp khiến cho bạn chẳng thể nhìn thấy những lỗi lầm mà mình đang mắc phải.

Tỷ Kiên còn mang tới những rắc rối khiến con giáp này dễ vướng vào bất hòa. Bạn tranh cãi khá nhiều với đồng nghiệp, khiến cho việc hợp tác làm việc trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Nếu là vấn đề liên quan đến tài chính, bạn càng nên cẩn thận và khiêm tốn hơn, tránh “mua rắc rối” vào người.

Ảnh hưởng của Thủy Hỏa tương xung khiến bạn có cảm giác không yên trong lòng, nếu làm gì quan trọng trong ngày hôm nay sẽ dễ dẫn đến sai sót. Bạn nên tâm sự với nửa kia hay người tin cậy để xả bớt những nỗi niềm đang dồn nén trong lòng.

Tỷ Kiên còn mang tới những rắc rối khiến con giáp này dễ vướng vào bất hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong một ngày có sự xuất hiện của cục diện Thân Hợi Tương Hại, vận trình của người tuổi Thân vì thế mà cũng ảm đạm hơn. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh, nếu không có thể sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Nóng nảy vốn chẳng giải quyết được vấn đề, chẳng những thế còn có thể khiến bạn mắc sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đắc tội với đồng nghiệp, đối tác.

Nếu chỉ làm việc theo cảm hứng thôi thì bạn khó có thể đạt được thành tích cao. Làm gì cũng phải kiên trì và quyết tâm tới cùng thì mới mong nhận được kết quả xứng đáng. Bạn chưa đủ nỗ lực thì sao mong có thành tích như mong đợi.

Chuyện tình cảm cũng chìm trong rối ren, khiến ngày hôm nay của những chú Khỉ thêm mệt mỏi. Bạn ngày càng thất vọng khi sau bao lâu bên nhau nhưng đối phương vẫn chẳng đủ bao dung cũng như thấu hiểu để thông cảm cho bản mệnh. Hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn.

Trong một ngày có sự xuất hiện của cục diện Thân Hợi Tương Hại, vận trình của người tuổi Thân vì thế mà cũng ảm đạm hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo