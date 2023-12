Cuối ngày hôm nay 8/12/2023, 3 con giáp có vận kim tiền, nhanh giàu sang phú quý, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi thời gian này bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ trong tháng mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Ngọ thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Họ sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Ngọ giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Với thực lực xuất sắc trong hôm nay 8/12, người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Ngọ là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/12/2023 hôm nay, tuổi Sửu khá hài lòng với những gì mình đang làm. Phong thái tự tin và đàng hoàng của con giáp này tạo ấn tượng với đối tác làm ăn. Con giáp này cứ theo con đường làm ăn chân chính thì may mắn sẽ tới, đừng đi đường tắt trong công việc.

Vận trình tài lộc ở mức bình thường, không quá xuất sắc nhưng đừng thấy thế mà tham lam đòi hỏi những thành tựu to lớn hơn. Ở thời điểm hiện tại, khuyên bản mệnh nên an phận thủ thường, mình làm thì mình tiêu chứ đừng thấy người khác giàu mà ham, biết hài lòng thì mới bình an.

Vận trình tình duyên bình ổn. Những bất hòa trước đó dần được xoa dịu nhờ tính hiền lành của bản mệnh. Thời gian này cũng nên quan tâm con cái nhiều hơn, nhất là vấn đề sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

