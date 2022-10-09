Cuối ngày hôm nay 8/10: Tương hợp xung khắc, 3 con giáp này gặp chuyện xui xẻo, bản mệnh rắc rối bủa vây, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tuổi Sửu hôm nay ngày 08/10/2022 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Sửu hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu nên khiêm tốn hơn trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống. Nếu cứ tiếp tục khoe khoang, sẽ chỉ rước lấy sự ác cảm của mọi người xung quanh. Dù đứng ở vị thế nào đi nữa, bản mệnh cũng vẫn cần phải học hỏi người khác.

Tuổi Sửu hôm nay ngày 08/10/2022 cần phải xem lại cách làm việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Hại Thái Tuế, người tuổi Dậu có thể gặp một số chuyện không mấy dễ chịu. Bạn cảm thấy khó chịu hoặc không đồng tình với ý kiến của người nào đó. Đôi bên thậm chí có thể xảy ra tranh cãi gay gắt khi không thống nhất được ý kiến.

Dù có muốn bảo vệ chính kiến của mình đến đâu, bản mệnh cũng đừng vội xem ai đó khác mình là yếu kém hay tồi tệ, vì mỗi người có một cách nhìn nhận và lý giải vấn đề khác nhau. Nếu tin là mình đúng, hãy dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.

Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Đừng vì công việc bận rộn hay mệt mỏi mà đổ mọi trách nhiệm quán xuyến gia đình lên đầu đối phương. Người ấy cũng phải chăm lo nhiều việc như bạn vậy.

Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Người tuổi Dần không khỏi buồn lòng vì những nỗ lực, cống hiến của mình trong khoảng thời gian dài không được đền đáp xứng đáng. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám nên mọi công sức đều đổ sông để biển cũng là chuyện hiển nhiên.

Vận trình tài lộc sa sút. Tuổi Dần có xu hướng mua những món đồ xa xỉ, không dùng đến nên làm hao hụt một khoản tiền đáng kể.

Mối quan hệ của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Khuyên bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao.

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo