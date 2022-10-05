Cuối ngày hôm nay 5/10: Cục diện Mộc khắc Thổ cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém sắc, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp rắc rối

Tử vi ngày 5/10/2022 cho thấy vận trình của tuổi Dần hung cát đan xen. Trong ngày Dần Tị tương hại sẽ gây tổn thất về tình cảm. Con giáp này không hiểu tại sao người ấy bỗng dưng lại thay đổi. Dù mong muốn có được sự ủng hộ từ người mình yêu nhưng bản mệnh ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện đã biến chuyển theo hướng chẳng thể tin được.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Hãy học cách lắng nghe con cái nhiều hơn, nếu không quan hệ đôi bên sẽ ngày một căng thẳng.

Năng lực của người tuổi Dần ai cũng phải công nhận bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Tuy nhiên yếu điểm của con giáp này chính là quá nóng nảy, cố chấp và bảo thủ, hơn nữa cách biểu đạt của bản mệnh còn khiến đồng nghiệp không đồng tình nên mới xảy ra bất đồng như vậy.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 5/10/2022 của 12 con giáp nói rằng tuổi Tị gặp ngày tự hình nên hay suy nghĩ thái quá, cả giận mất khôn. Bản mệnh còn hành động theo cảm tính, không suy nghĩ thận trọng hay cân nhắc đúng sai, lợi hại, chỉ khăng khăng với quan điểm của mình mà gây ra những sự việc đáng tiếc.

Nếu con giáp này cứ giữ thái độ này thì không chỉ khiến bản thân bực bội mà còn ảnh hưởng tới cả người khác. Không ai tự dưng lại phải chịu tính cách bướng bỉnh của người tuổi Tị nên chỉ muốn xa lánh, chẳng dây dưa vào làm gì cho phiền phức cả. Vô tình bản mệnh rơi vào trạng thái bị cô lập.

Chuyện tình cảm cũng không được như ý. Bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương nên khó có thể phát triển mối quan hệ. Người độc thân chán nản với tình trạng hiện tại của mình. Con giáp này muốn có người cùng chia sẻ tâm sự, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai có thể phù hợp với tiêu chuẩn của mình.

Chuyện tình cảm cũng không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi phương Đông dự báo, tuổi Hợi nên thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn, cãi vã với các thành viên trong gia đình do phạm ngày tương xung. Nếu con giáp này nếu không kiềm chế cảm xúc thì rất có thể sẽ có hành động không đúng mực dẫn tới tổn thương người mình yêu thương, khó hàn gắn được mối quan hệ.

Người tuổi Hợi nên cẩn trong giao tiếp, nhất là với hàng xóm để tránh vạ miệng. Đôi khi sự việc không có gì nhưng vì những lời đồn thổi mà bị biến tấu thành việc nghiêm trọng. Chính vì thế nếu nghe thấy điều không hay hãy cứ tạm bỏ qua thay vì làm quá lên thì chỉ khiến bản mệnh nhận lại thiệt thòi mà thôi.

Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, đừng giấu trong lòng rồi thầm bất mãn.

Người tuổi Hợi nên cẩn trong giao tiếp, nhất là với hàng xóm để tránh vạ miệng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo