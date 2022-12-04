Cuối ngày hôm nay 4/12/2022, 3 con giáp có điềm báo tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn vô biên, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 12:37

Cuối ngày hôm nay, 4/12, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tình - tiền viên mãn vô biên, bản mệnh cầu được ước thấy.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy CN 04/12/2022 hôm nay, cục diện tam hợp có thể sẽ mang đến không ít tin tốt lành cho tuổi Tý. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển chính là điều khiến không ít người phải thầm ghen tị với con giáp này.

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay CN 04/12/2022 để thấy được rằng, Tuổi Tý khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tý và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Cuối ngày hôm nay 4/12/2022, 3 con giáp có điềm báo tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn vô biên, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 1
Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 4/12/2022 hôm nay, nhờ ảnh hưởng của tam hội, tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Dưới sự giúp sức của mọi người xung quanh, mọi việc cũng đã sớm được chu toàn.

Lại thêm tài tinh độ mệnh, nguồn thu nhập của con giáp này đang dần ổn định và có chiều hướng tăng tiến tích cực. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, tuổi Dậu sẽ được đền đáp bằng những khoản lương thưởng xứng đáng.

Vận trình tình cảm như ý. Người độc thân sau những nỗ lực tìm kiếm tình yêu cuối cùng cũng được báo đáp xứng đáng. Tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt khiến người khác không khỏi cảm phục, mến mộ.

Cuối ngày hôm nay 4/12/2022, 3 con giáp có điềm báo tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn vô biên, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 2
Dậu sẽ được đền đáp bằng những khoản lương thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có một ngày làm ăn tấn tới, đặc biệt có lợi với những người làm lãnh đạo hay đang có ý định học hành, thi cử đỗ đạt cao. Chẳng may kẻ xấu có vì ghen ghét mà có ý định hãm hại, bản mệnh nên giữ khoảng cách an toàn với các mối quan hệ xung quanh.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn tài chính rủng rỉnh đem lại cho con giáp này cuộc sống tương đối dư dả và thoải mái trong chi tiêu.

May mắn hơn là Tuổi Thìn đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Cuối ngày hôm nay 4/12/2022, 3 con giáp có điềm báo tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn vô biên, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 3
Vận trình tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, (3/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vận trình khởi sắc, thăng hoa viên mãn, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Qua đêm nay, (3/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vận trình khởi sắc, thăng hoa viên mãn, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tử vi dự đoán qua đêm nay 3/12, 3 con giáp này có điềm báo phát tài phát lộc, vận trình khởi sắc, tiền bạc về tay, bản mệnh viên mãn vô biên, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị.

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