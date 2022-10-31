Cuối ngày hôm nay 31/10: THIÊN QUAN cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, suy nghĩ thấu đáo khi quyết định, tiền tài có điềm thâm hụt, tình duyên trên đà rạn nứt

Tử vi ngày Thứ Hai 31/10/2022 cảnh báo với Tuổi Thânrằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Thân lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Thứ Hai này là một ngày không tốt với Tuổi Thân về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Thứ Hai này là một ngày không tốt với Tuổi Thân về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 31/10/2022 của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tý dễ vướng phải nguy cơ mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay. Đôi bên không đi đến thống nhất chung khiến công việc lâm vào bế tắc.

Bản mệnh nên bình tĩnh để có thể trình bày rõ ràng ý kiến của mình, thuyết phục cấp trên. Đồng thời, bạn cũng cần thử thay đổi góc độ nhìn nhận, đánh giá vấn đề, không nên khư khư với quan điểm của mình, bỏ ngoài tai lời đối phương.

Trong tình yêu Tuổi Tý cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Trong tình yêu Tuổi Tý cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 31/10/2022 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác.

Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Tốt nhất, bạn cần lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể dần dần tìm ra phương án giải quyết vấn đề thích hợp nhất.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Dần trong ngày Thứ Hai này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo