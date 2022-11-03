Cuối ngày hôm nay 3/11: TỶ KIÊN nhắc nhở 3 con giáp này ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân gáng đường hãm hại, tình duyên có điềm rạn nứt

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Thứ Năm 03/11/2022, Tuổi Dần dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân không thực sự yên ấm. Đôi bên có thể mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược, và nguyên nhân của việc này có thể là do những khác biệt trong thế hệ.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Dần có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Dần có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 3/11/2022 hôm nay, tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng xấu, trở nên cả tin nên dễ mắc phải cạm bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Trước khi quyết định nghe theo lời ai đó, con giáp này nên nhắc nhở mình kiểm chứng thông tin, chớ nghe theo một cách mù quáng.

Khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ, tuổi Hợi cũng cần phải tập trung và dồn nhiều tâm huyết hơn, chớ nên được chăng hay chớ, khiến kết quả công việc chỉ ở mức trung bình. Hãy nhớ mọi hành động của bản mệnh đều đang bị đánh giá.

Thứ Năm này Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền, cẩn thận về lời nói lẫn trong cách cư xử, tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ gây mếch lòng. Dù bận rộn công việc, bạn cũng nên quan tâm đến gia đình, chăm sóc người thân và hướng dẫn làm các việc phúc thiện, điều căn bản này sẽ tốt cho bạn về sau. Nếu đã hứa hẹn, nên có sự giúp đỡ cho người thân về tiền bạc hoặc cho vay mượn, không nên quá tính toán.

Thứ Năm này Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tỷ Kiên chỉ ra rằng con giáp tuổi Thân không hài lòng với hiện tại khi bạn nhận ra rằng mình nỗ lực nhiều mà không nhận về được bao nhiêu. Bạn phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Nỗ lực của bạn sẽ gặt được thành quả xứng đáng, nhưng cần thời gian chín muồi.

Hãy nhìn rộng ra thế giới ngoài kia để thấy rằng có rất nhiều người đang phải chịu đựng cuộc sống khổ cực hơn bạn rất nhiều. Do đó, hãy biết vui với những gì bạn có nhưng cũng đừng quên cải thiện kỹ năng sống của mình mỗi ngày để cảm nhận sự tiến bộ của bản thân.

Tỷ Kiên chỉ ra rằng con giáp tuổi Thân không hài lòng với hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo