Cuối ngày hôm nay 3/11: TỶ KIÊN nhắc nhở 3 con giáp này ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân gáng đường hãm hại, tình duyên có điềm rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 13:25

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được nhắc nhở giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tài chính thâm hụt, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

Tuổi Dần

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Thứ Năm 03/11/2022, Tuổi Dần dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Dần có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân không thực sự yên ấm. Đôi bên có thể mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược, và nguyên nhân của việc này có thể là do những khác biệt trong thế hệ.

Cuối ngày hôm nay 3/11: TỶ KIÊN nhắc nhở 3 con giáp này ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân gáng đường hãm hại, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 1
Về phương diện tài lộc, Tuổi Dần có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 3/11/2022 hôm nay, tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng xấu, trở nên cả tin nên dễ mắc phải cạm bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Trước khi quyết định nghe theo lời ai đó, con giáp này nên nhắc nhở mình kiểm chứng thông tin, chớ nghe theo một cách mù quáng.

Khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ, tuổi Hợi cũng cần phải tập trung và dồn nhiều tâm huyết hơn, chớ nên được chăng hay chớ, khiến kết quả công việc chỉ ở mức trung bình. Hãy nhớ mọi hành động của bản mệnh đều đang bị đánh giá.

Thứ Năm này Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền, cẩn thận về lời nói lẫn trong cách cư xử, tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ gây mếch lòng. Dù bận rộn công việc, bạn cũng nên quan tâm đến gia đình, chăm sóc người thân và hướng dẫn làm các việc phúc thiện, điều căn bản này sẽ tốt cho bạn về sau. Nếu đã hứa hẹn, nên có sự giúp đỡ cho người thân về tiền bạc hoặc cho vay mượn, không nên quá tính toán.

Cuối ngày hôm nay 3/11: TỶ KIÊN nhắc nhở 3 con giáp này ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân gáng đường hãm hại, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 2
Thứ Năm này Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tỷ Kiên chỉ ra rằng con giáp tuổi Thân không hài lòng với hiện tại khi bạn nhận ra rằng mình nỗ lực nhiều mà không nhận về được bao nhiêu. Bạn phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Nỗ lực của bạn sẽ gặt được thành quả xứng đáng, nhưng cần thời gian chín muồi.

Hãy nhìn rộng ra thế giới ngoài kia để thấy rằng có rất nhiều người đang phải chịu đựng cuộc sống khổ cực hơn bạn rất nhiều. Do đó, hãy biết vui với những gì bạn có nhưng cũng đừng quên cải thiện kỹ năng sống của mình mỗi ngày để cảm nhận sự tiến bộ của bản thân.

Cuối ngày hôm nay 3/11: TỶ KIÊN nhắc nhở 3 con giáp này ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân gáng đường hãm hại, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 3
Tỷ Kiên chỉ ra rằng con giáp tuổi Thân không hài lòng với hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 3/11: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, tài vận sung túc, cát khí tràn lan, tiền tài thênh thang, cuối năm có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến

Đúng giờ Tý hôm nay 3/11: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, tài vận sung túc, cát khí tràn lan, tiền tài thênh thang, cuối năm có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vận trình sung túc, cát khí tràn lan, tài tài về như thác đổ, cuối năm có tùa bất ngờ, gia đạo ngập hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy