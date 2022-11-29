Cuối ngày hôm nay 29/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình lao dốc, tài chính thâm hụt

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 12:33

Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay 29/11, ra đường nhớ giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình nhiều trắc trở, tình duyên không khởi sắc.

Tuổi Dần

Thứ 3 ngày 29/11/2022 cho biết, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Bạn nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng thì mình nên chủ động chứ không nên phụ thuộc vào người khác.

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu.

Thủy khắc Hỏa, tiếc rằng quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được hài hòa cho lắm. Đôi bên có thể đang không hiểu nhau về một vấn đề nào đấy và cần dành thời gian để trao đổi với nhau nhiều hơn.

Cuối ngày hôm nay 29/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình lao dốc, tài chính thâm hụt - Ảnh 1
Thủy khắc Hỏa, tiếc rằng quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được hài hòa  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 29/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân với ý đồ xấu tìm cách tiếp cận mình. Bạn chớ nên tin người một cách quá đáng kẻo sập bẫy đã giăng trước từ trước.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ, không phải lúc nào quen biết nhiều người đã là tốt. Bạn phải xác định xem đối tượng ấy có xứng đáng để kết giao không trước khi xác lập quan hệ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Chuyện tình yêu đôi lứa bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngũ hành tương xung. Những mâu thuẫn, cãi vả không những không được hoà giải mà càng trở nên gay gắt, kịch liệt hơn.

Cuối ngày hôm nay 29/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình lao dốc, tài chính thâm hụt - Ảnh 2
Vận trình tình cảm không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, Tỷ Kiên đẩy người tuổi Dậu vướng vào những rắc rối không mong muốn. Bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều, không nên giữ những suy nghĩ cổ hủ kẻo tự đẩy mình vào ngõ cụt, khiến công việc tiến triển khó khăn.

Khi vướng phải mâu thuẫn, tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũng chớ nên đề cao ý kiến cá nhân mà hạ thấp quan điểm của người khác. Hãy thử thay đổi góc độ quan sát mọi việc, có thể bạn sẽ tìm ra những ý tưởng mới đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được như mong muốn. Mối quan hệ tình cảm với nửa kia dễ gặp bất đồng, xung đột vì không tìm được tiếng nói chung. Tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt vì người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn nhau.

Cuối ngày hôm nay 29/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình lao dốc, tài chính thâm hụt - Ảnh 3
Tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai 28/11, 3 con giáp này được cảnh báo giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt, gia đạo có chuyện không mấy vui vẻ.

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