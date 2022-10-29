Cuối ngày hôm nay 29/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh phú quý đổi đời, tiền tài trải đầy nhà, giàu sang nhất một vùng

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 13:35

Cuối ngày hôm nay 29/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, lộc lá tràn lan, cát khí đủ đầy, bản mệnh lên đời nhanh chóng, giàu sang nhất một vùng.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất hợp tác làm ăn có lợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể gặp gỡ được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn hợp tác, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Đối với người làm công ăn lương, bạn luôn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ thái độ nghiêm túc, chân thành đã giúp bạn chinh phục được nhiều người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này nhé.

Mộc sinh Hỏa cho thấy bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu nhất. Thậm chí nửa kia của bạn là người ngoài cuộc tỉnh táo có thể đưa ra cho bạn những cách giải quyết vấn đề chính xác, đỡ tốn nhiều công sức. 

Cuối ngày hôm nay 29/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh phú quý đổi đời, tiền tài trải đầy nhà, giàu sang nhất một vùng - Ảnh 1
Mộc sinh Hỏa cho thấy bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển đáng kể trong thời điểm này. Nhờ đầu óc minh mẫn, thông minh, bạn có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề.

May mắn hơn nữa, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn nhận ra những định hướng phù hợp trong tương lai. Hãy lập ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của mình nhưng cũng không kém phần thách thức, như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tiến xa hơn nữa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ hài hòa. Con giáp này may mắn khi tìm được người hiểu và cảm thông cho những điều bạn đang trải qua. Người độc thân có lẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới tìm được người thương thực sự.

Cuối ngày hôm nay 29/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh phú quý đổi đời, tiền tài trải đầy nhà, giàu sang nhất một vùng - Ảnh 2
Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi có thái độ cởi mở hơn khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng để đón nhận sự quan tâm của người khác. Có lẽ bạn sẽ sớm tìm được người phù hợp với bản thân mình thôi.

Người đã có gia đình dần biết cách trân trọng những gì mà mình đang có. Mỗi khi có công to việc lớn, bạn đều nhớ trao đổi, thảo luận với nửa kia. Cũng nhờ vậy, hai bạn tránh được nhiều hiểu lầm không đáng có, trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ.  

Chuyện làm ăn của Tuổi Hợi hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Tỵ cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Cuối ngày hôm nay 29/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh phú quý đổi đời, tiền tài trải đầy nhà, giàu sang nhất một vùng - Ảnh 3
Chuyện làm ăn của Tuổi Hợi hôm nay cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 29/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, tình - tiền lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối

Cuối ngày mai 29/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, tình - tiền lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối

Cuối ngày mai 29/10, 3 con giáp này xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, tình - tiền lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối.

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