Cuối ngày hôm nay 28/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, của cải bày ra trước mắt, phút chốc lên đời, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, tiếng vang xa nhất vùng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 02:23

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp có vận may tài lộc, của cải bày ra trước mắt, phút chốc lên đời, thay thời đổi vận, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay Thứ Tư 28/09/2022, Tuổi Tý sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi ngày 28/09/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Tý trong ngày Thứ Tư này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá phấn chấn, vui vẻ, sức khỏe của bạn lúc này nhờ thế mà cũng được đảm bảo. Nhìn chung thời gian này bạn không có nỗi lo lắng nào liên quan tới bệnh tật cả.

Cuối ngày hôm nay 28/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, của cải bày ra trước mắt, phút chốc lên đời, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, tiếng vang xa nhất vùng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá phấn chấn, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, người tuổi Sửu có một ngày phát triển thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Hôm nay còn là ngày thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Đừng chần chừ, bỏ lỡ cơ hội này nhé

Kim - Thổ tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội sửa chữa những rắc rối chuyện tình cảm. Hai người chịu ngồi lại với nhau để chia sẻ, tâm sự, hiểu ra vấn đề, cùng tìm giải pháp cho mối quan hệ của mình trong tương lai.

Cuối ngày hôm nay 28/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, của cải bày ra trước mắt, phút chốc lên đời, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, tiếng vang xa nhất vùng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Tư 28/09/2022 hôm nay, Tuổi Thân bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thân lúc này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Thân luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Cuối ngày hôm nay 28/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, của cải bày ra trước mắt, phút chốc lên đời, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, tiếng vang xa nhất vùng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thân lúc này thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/9: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, tài lộc bùng nổ, tiền tài đuề huề, bản mệnh đếm tiền không xuể, cuối năm có tin vui, gia đạo ngập hỷ sự

Cuối ngày mai 28/9: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, tài lộc bùng nổ, tiền tài đuề huề, bản mệnh đếm tiền không xuể, cuối năm có tin vui, gia đạo ngập hỷ sự

Cuối ngày mai 28/9, 3 con giáp này xua đuổi vận xui, may mắn gõ cửa, bản mệnh tiền tài nhiều vô kể, phúc lộc đầy nhà, vận trình thăng hoa.

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