Cuối ngày hôm nay 28/8: TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, tài lộc bùng nổ, vận trình thăng hoa, của cải dư dôi, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 04:27

Cuối ngày hôm nay 28/8, tử vi dự đoán 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, tài lộc bùng nổ, vận trình tươi sáng, của cải dư dôi, tiền của chất không hết.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão được Thực Thần trợ lực nên những bạn làm công việc tự do khá may mắn, buôn may bán đắt, có lộc từ khách hàng. Nay những ai có ý định khai trương hay bán hàng lấy may cũng tốt, không cần phải chèo kéo khách tự tìm đến với mình.

May mắn hơn là tài lộc có Lục Hợp cục chiếu cố nên con giáp này khá nhanh nhẹn trong khâu kiếm tiền, giữ tiền. Thu nhập của tuổi này đều đều, dù gần đây chi tiêu khá nhiều nhưng nhờ có tiền tiết kiệm sẵn nên kinh tế vẫn ổn áp, không bị ảnh hưởng.

Nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa, mối quan hệ giữa con giáp này với gia đình và nửa kia dần đi vào quỹ đạo bình yên. Sửu không còn nghĩ nhiều và cũng bớt chấp vặt hơn trước, suy nghĩ thoáng đi và biết yêu thương nhiều hơn, hay nhận được lời khen của người quen.

Cuối ngày hôm nay 28/8: TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, tài lộc bùng nổ, vận trình thăng hoa, của cải dư dôi, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
May mắn hơn là tài lộc có Lục Hợp cục chiếu cố nên con giáp này khá nhanh nhẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc có Chính Quan chiếu cố nên tuổi Thìn vô cùng may mắn. Bạn được cấp trên chú ý nhờ tài năng và sự tận tâm của mình. Con giáp này làm công việc gì cũng hết sức nghiêm túc, những người đang chờ tin tức thi cử hoặc bầu cử, xin việc sẽ nhận được tin tốt trong thời gian tới đây.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 28/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn sẽ được nhận tin vui tài lộc. Có thể bản mệnh đã cố gắng suốt thời gian qua và đây chính là lúc công sức được báo đáp. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân.

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để bạn tiến bước trong cuộc sống, sóng gió có lớn đến đâu thì họ vẫn cứ ủng hộ bạn. Những người xa quê có thời gian nghỉ ngơi và thăm hỏi gia đình trong hôm nay.

Cuối ngày hôm nay 28/8: TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, tài lộc bùng nổ, vận trình thăng hoa, của cải dư dôi, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, giúp củng cố thực lực, mở rộng tầm nhìn, cần phải tính toán toàn diện và lập kế hoạch hợp lý. Cần tôn trọng lời hứa và giữ lời hứa, đồng thời tìm kiếm sự đồng thuận nhiều hơn.

Luôn khiêm tốn, không ngừng sửa đổi và cải thiện. Hướng Đông Bắc và Tây Nam có lợi cho việc hợp tác và phát triển sự nghiệp, quần áo màu vàng, đỏ tươi là điềm lành.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc hanh thông, xuất hiện cơ hội làm lợi cho bản thân do được quý nhân chăm sóc. Cần giao tiếp nhiều hơn, nếu không bạn sẽ gặp trắc trở.

Cuối ngày hôm nay 28/8: TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, tài lộc bùng nổ, vận trình thăng hoa, của cải dư dôi, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Hôm nay tài lộc hanh thông, xuất hiện cơ hội làm lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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