Cuối ngày hôm nay 28/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 03:40

Cuối ngày hôm nay 28/8, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình nhiều trắc trở, công danh bị gáng đường, tài chính có phần bất ổn, gia đạo nhiều chuyện buồn.

Tuổi Thân

Hung tinh Kiếp Tài cảnh báo về họa phá tài đang đến rất gần mà tuổi Thân không thể coi thường. Bản mệnh có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn, đến lúc nhìn lại mới hối tiếc không thôi.

Với người theo nghiệp kinh doanh, mệnh chủ nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của người bên cạnh bởi có thể bạn sẽ bị lừa gạt tiền bạc đó. Cần phải kiểm soát những nhu cầu của mình, chớ tham cái lợi trước mắt.

Mộc - Thổ xung khắc mang tới stress, căng thẳng khiến bạn cảm thấy không khỏe, thậm chí nó làm bạn cảm thấy thiếu năng lượng, động lực, giảm đi sức sáng tạo mà bạn từng có, từng gây ấn tượng với người khác.

Cuối ngày hôm nay 28/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 1
Mộc - Thổ xung khắc mang tới stress, căng thẳng khiến bạn cảm thấy không khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thân Dần Tương Xung nhắc nhở người tuổi Dần cần thận trọng trong ngày hôm nay, nhất là trong các mối quan hệ. Điềm báo cho thấy con giáp này dễ gặp phải chuyện thị phi, công danh sự nghiệp cũng có thể vì thế mà lâm nguy, cần thận trọng.

Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ đến những bài học bạn nhận được trong quá khứ. Phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, nếu không bạn sẽ phạm từ sai lầm này tới sai lầm khác.

Ngũ hành tương khắc khuyên bản mệnh nên lập ra cho mình những mục tiêu cụ thể hơn để tập luyện sức khỏe, giúp cho cơ thể bạn khỏe khoắn hơn ngày hôm nay. Chớ lười biếng, bởi vì nếu không rèn luyện, bạn không thể có một cơ thể khỏe khoắn, lành mạnh được đâu.

Cuối ngày hôm nay 28/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 2
Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ đến những bài học bạn nhận được trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi hàng ngày 28/8/2022 Thương Quan dự báo con giáp tuổi Thìn có thể bị tổn thương vì sự xem thường hoặc thái độ thiếu tôn trọng của ai đó dành cho bạn. Lúc này hãy bình tĩnh, im lặng và thể hiện sự đúng mực thì đối phương mới nể trọng, bạn nói càng nhiều đối phương càng thắng thế đấy nhé. 

Thổ khí vượng cho thấy có thể vì làm việc quá sức và đi ngủ quá muộn đang khiến bạn không được khỏe. Có thể sức đề kháng của bản mệnh không được đảm bảo khiến bạn dễ bị mắc bệnh.

Thổ sinh xuất Kim khiến người độc thân bế tắc trong việc tìm kiếm nửa kia cho mình. Hình bóng người cũ khiến bạn chẳng thể nào mở lòng dù đã cố gắng rất nhiều. Thời gian trôi đi, sự cô đơn khiến bạn nản lòng.

Cuối ngày hôm nay 28/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 3
Thổ khí vượng cho thấy có thể vì làm việc quá sức và đi ngủ quá muộn đang khiến bạn không được khỏe - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 28/8, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ rơi xuống đầu, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tình duyên trên bờ rạn nứt.

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