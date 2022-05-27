Cuối ngày hôm nay 27/5: Top con giáp cẩn thận nhìn trước ngó sau, đè phòng mất cắp, kẻ tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' cản trở công danh, tình duyên lận đận, gia đạo bất an

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/5/2022 hôm nay, tuổi Thân sẽ thấy tôn trọng sự khác biệt tình cảm càng hài hòa hơn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để duy trì sự kết nối trong các mối quan hệ khi chúng ta không tranh cãi về những điều nhỏ nhặt.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà không quá hài hòa. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người thân mỗi khi đưa ra quyết định. Điều này khiến bạn cảm thấy mình thật là đơn độc.

Hung tinh không hẳn là điều xấu khi giúp tuổi Thân nhận ra những thay đổi bao gồm cả sự đổi thay của lòng người. Từ đó con giáp này nhắc nhở mình cần đề phòng hơn, không nên dễ dàng tin tưởng một ai cả.

Hung tinh không hẳn là điều xấu khi giúp tuổi Thân nhận ra những thay đổi bao gồm cả sự đổi thay của lòng người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Sáu ngày 27/5/2022 hôm nay, cuộc hội ngộ đầy bất ngờ nào đó sẽ đem đến cho tuổi Dậu những cảm nhận sâu sắc hơn về mục đích, kế hoạch của mình. Đây là ngày để con giáp này khám phá chính con người mình, đừng bỏ lỡ.

Tuổi Dậu sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể đưa ra được một quyết định khôn ngoan ngày hôm nay. Thế nhưng chớ vội nghe theo lời khuyên của ai đó, bản mệnh hãy kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi biết mình cần phải làm gì.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ cho thấy người độc thân có thái độ thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn thích dành thời gian cho công việc hơn là quan tâm đến người khác, chính vì vậy mà dù có được quan tâm hỏi han, bạn vẫn khá dửng dưng.

Tuổi Dậu sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể đưa ra được một quyết định khôn ngoan ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, thứ Sáu ngày 27/5/2022 hôm nay, tam tuổi Tý cần lắng nghe người thương hơn. Chia sẻ một cách đầy đủ và lắng nghe nguyên nhân của sự đau khổ của nhau là cách duy nhất để các cặp vợ chồng vượt qua những khác biệt của nhau.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tý bị ảnh hưởng xấu, Trong ngày thời tiết khó chịu, bản mệnh nên chú ý đến trang phục phù hợp để cơ thể được thoải mái, dễ chịu. Bên cạnh đó nên bổ sung nước uống và các món ăn giàu chất xơ.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, thứ Sáu ngày 27/5/2022 hôm nay, tam tuổi Tý cần lắng nghe người thương hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.