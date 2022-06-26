Cuối ngày hôm nay 26/6: Những con giáp này canh chừng túi tiền kẻo tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân trong bóng tối quấy phá, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 02:25

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 26/6, những con giáp này canh chừng túi tiền kẻo tiền của hao mất, nên cẩn trọng trước mọi quyết định.

Tuổi Hợi

Tị Hợi Tương Xung khiến người tuổi Hợi khá vất vả trong hôm nay để kiểm soát tình hình. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhất là với người cần hợp tác, làm việc nhóm. Bản mệnh dễ tranh cãi với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm hoặc kèn cựa lẫn nhau khiến hiệu suất bị giảm sút, quá trình làm việc căng thẳng.

Lời khuyên cho con giáp này trong hôm nay là nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực tại nơi làm việc. Bản mệnh là người có năng lực, nhưng bạn chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng.

Vận xui còn đeo bám tuổi Hợi ở đường tình duyên khi Thủy – Hỏa xung khắc. Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi giữa bạn và người ấy tồn tại quá nhiều quan điểm trái ngược nhưng chẳng ai chịu xuống nước nhún nhường.

Cuối ngày hôm nay 26/6: Những con giáp này canh chừng túi tiền kẻo tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân trong bóng tối quấy phá, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Tị Hợi Tương Xung khiến người tuổi Hợi khá vất vả trong hôm nay để kiểm soát tình hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong cuối ngày hôm nay diễn ra vất vả gian nan. Điềm báo họa tiểu nhân đeo bám khiến người tuổi Mẹo làm gì cũng bị ngáng trở. Ngoài ra, con giáp này còn trở thành trung tâm của thị phi vì không may vướng phải hiểu lầm do kẻ xấu đặt điều.

Vận trình tài lộc biến động. Người tuổi này được khuyên nên thận trọng hơn trong các quyết định tài chính của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút buồn phiền. Tác động của cục diện Mão Dậu lục xung cho thấy người tuổi này trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Đó cũng là lý do mà bản mệnh thường tỏ ra nghi ngờ, ghen tuông vô cớ với nửa kia.

Cuối ngày hôm nay 26/6: Những con giáp này canh chừng túi tiền kẻo tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân trong bóng tối quấy phá, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Vận trình công việc của tuổi Mão trong cuối ngày hôm nay diễn ra vất vả gian nan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian khó. Tác động của cục diện Tự Hình cho thấy người tuổi này gặp khó khăn trong lúc kiểm soát cảm xúc của bản thân. Mỗi khi gặp vấn đề không vừa ý, bản mệnh đều chọn cách làm quá lên.

Tài vận: Vận trình tài lộc bất ổn. Con giáp này đang để tính cách khó hiểu, tự kiêu làm cản trở con đường kiếm tiền của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm bi đát. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Dậu và nửa kia xuất hiện tín hiệu rạn nứt. Tình trạng lạnh nhạt kéo dài có thể sẽ ngăn cách sợi dây ràng buộc giữa hai người.

Cuối ngày hôm nay 26/6: Những con giáp này canh chừng túi tiền kẻo tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân trong bóng tối quấy phá, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian khó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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