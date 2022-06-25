Cuối ngày hôm nay 25/6: Những con giáp này ra đường cẩn thận nhìn ngó trước sau kẻo tiền mất tật mang, họa rơi xuống đầu, tiền tài thâm hụt, tình duyên rạn nứt

Tử vi ngày 25/6/2022 của người tuổi Dậu cho thấy cục diện Tý Dậu tương phá có thể mang tới khá nhiều rắc rối trong vận trình thứ 7 này của bản mệnh. Con giáp này cần phải lưu ý nhiều hơn đến các mối quan hệ trong chuyện làm ăn để tránh bị kẻ xấu ném đá giấu tay.

Bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo khi kết thân với bất cứ ai, bởi môi trường công sở luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chẳng khác gì chốn thương trường. Đặt lòng tin nhầm chỗ cũng có thể là bước khởi đầu cho những bi kịch bạn phải gánh chịu.

Thương Quan cũng cảnh báo rằng tuổi Dậu cần phải chú tâm hơn vào công việc của mình để tránh những sai sót có thể xảy ra. Nhiều mối quan tâm khác có thể khiến bạn thiếu tập trung, ảnh hưởng đến công việc và tiến độ hoàn thành. Đọc thêm 5 vật phẩm phong thủy giúp sự nghiệp lên như "diều gặp gió".

Thương Quan cũng cảnh báo rằng tuổi Dậu cần phải chú tâm hơn vào công việc của mình để tránh những sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tý Mùi tương hại, xem tử vi ngày 25/6/2022, người tuổi Mùi có 1 ngày cuối tuần thực sự tệ hại với hết tin xấu này lại đến xui xẻo khác. Bản mệnh cần đề phòng họa tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn.

Thêm nữa là hung thần Kiếp Tài án ngữ trong vận trình thứ 7 này nên tiền bạc trong nhà cứ thế đội nón ra đi, bản mệnh không có cách nào để giữ lại những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, đành ngậm ngùi nhìn tiền bạc dội nón ra đi.

Quyết định nhanh chóng vội vã quá mức về việc bỏ cuộc có thể khiến cho bạn phải hối hận sau này. Nếu chưa cố gắng hết sức mình, nếu chưa thực sự quyết tâm thì thứ mà bạn mất đi không chỉ đơn giản là tiền, là thời gian, là cơ hội phát triển và cơ hội nhìn ra thế giới nữa.

uyết định nhanh chóng vội vã quá mức về việc bỏ cuộc có thể khiến cho bạn phải hối hận sau này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi thứ 7 của 12 con giáp, ngày đầu tuần này có vẻ không được thuận lợi lắm với người tuổi Mão khi hôm nay là thời điểm mà Tý Mão tương hình, chuyện tình cảm của con giáp này có những điềm báo chẳng lành.

Bản mệnh cần chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn chẳng có tâm hại người, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gay gắt, động đến lòng tự trọng của đối phương.

Bản mệnh cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin tưởng lầm người. Việc của mình nên chú tâm tập trung nhiều hơn, đừng lo chuyện bao đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu tung tin đồn nhảm, làm hại đến bản thân mình.

Bản mệnh cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin tưởng lầm người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo