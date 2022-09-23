Cuối ngày hôm nay 23/9: 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm gì cũng khó khăn trăm đường, tình duyên trên bờ tan vỡ

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không quá trôi chảy. Người tuổi này không thể kiểm soát tốt tâm trạng, cảm xúc của mình. Theo chúng tôi, bản mệnh tự ý gây sự rồi chuốc phiền phức vào mình, đường công danh theo đó mà đi xuống lúc nào chẳng hay.

Tiếc là chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ trong ngày Thủy khắc Hỏa như hôm nay. Người độc thân tuy nhận được không ít sự quan tâm của người khác giới nhưng vẫn chưa tìm được người thực sự phù hợp với mình. Bạn cũng đừng quá lo lắng, chuyện tình cảm đâu thể gượng ép, hãy cứ để mọi thứ thuận tự nhiên.

Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong từng quyết định liên quan tới tiền bạc, chớ nhẹ dạ cả tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất bị Kiếp Tài giáng họa nên cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm, mất mát tiền của chỉ trong chớp mắt. Con giáp này càng vội vàng sợ mất cơ hội thì càng dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Chúng đánh vào lòng tham, vào sự tiếc tiền của bản mệnh để lợi dụng, lừa gạt.

Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tưởng chừng mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng gặp trở ngại khó lòng giải quyết ngay được, tổn thất cũng không ít. Người tuổi Tuất phải tất bật, chạy đôn chạy đáo khắp nới để xử lý những vấn đề rắc rồi này.

Vận trình tình cảm giậm chân tại chỗ. Có lẽ tuổi Tuất đã và đang đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời nên vẫn còn duy trì tình trạng độc thân. Những người đã lập gia đình nên cư xử hoà nhã, tinh tế để không vô tình gây tổn thương cho người ấy.

Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút ngáng trở. Tuổi Hợi được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách mới nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát và tinh thần trách nhiệm cao. Con giáp này dù đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như thiếu chút may mắn để mọi việc được như mong đợi.

Tuổi Hợi gặp cục diện Tị Hợi tương xung nên phương diện tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, rạn nứt, chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cuộc sống vốn đã khó khăn, đừng làm nó trở nên phức tạp hơn nữa. Nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho nhau.

Đôi khi bản mệnh đòi hỏi ở nửa kia quá nhiều trong khi bản thân lại rất thoải mái, dễ dàng với người xung quanh. Người ấy cảm thấy không thể hiểu cảm thấy chán nản vì không được người tuổi Hợi đối xử công bằng như những người khác, mà đó lại chính là điểm mà đối phương bị cuốn hút lúc ban đầu.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút ngáng trở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo