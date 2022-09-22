Cuối ngày hôm nay 22/9: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 02:25

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình không được hanh thông, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên nhiều trắc trở.

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ bị hung tinh lấn át, con giáp này có thể sẽ vì cẩu thả mà làm sai chuyện gì đó và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Tài lộc trong ngày không phải dư dả, chỉ đủ ăn đủ tiêu mà nay còn gánh chịu hậu quả nặng nề này khiến bản mệnh không khỏi lo lắng, chán nản. Về phương diện tình cảm cũng không vui vẻ hơn là mấy.

Con giáp này trở nên hiếu thắng, thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến nói những lời thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Bản mệnh bị khiển trách, công việc cũng không được như mong đợi. Ngoài ra tuổi Ngọ nên chú ý bảo quản tư trang, tài sản của mình bởi có điềm báo họa mất tiền của.

Ngày Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng xem thường những biểu hiện nhỏ bất thường trên cơ thể. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức.

Cuối ngày hôm nay 22/9: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Ngày Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn đủ đường. Thân Hợi tương hại đặt con giáp này vào cảnh phải chịu những chuyện thị phi không đáng. Hung tinh đeo bám khiến người tuổi Thân khó giữ được sự bình tĩnh cần thiết mà hay tỏ ra nóng nảy, kích động vô lý.

Ngày Mộc Kim bất dung, quan hệ giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Công việc ngập tràn rắc rối gần như đã chiếm hết quỹ thời gian của những chú Mèo, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người ấy đang có cảm giác như thế nào. Đừng gạt bỏ người bên cạnh mình ra bên cạnh như vậy. Bạn có thể chia sẻ để người ấy hiểu và thông cảm mà.

Bạn dễ mệt mỏi, suy nhược và gặp những bệnh về gan, tốt nhất đừng sử dụng những chất có cồn. Bạn nên có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, vì cà phê lợi gan, đồng thời cũng tăng thêm sức tập trung.

Cuối ngày hôm nay 22/9: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Ngày Mộc Kim bất dung, quan hệ giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối, nhắc nhở con giáp này cần hết sức thận trọng trước từng quyết định của mình để hạn chế tối đa mọi sai sót. Công việc bận rộn vất vả nên hãy cố gắng sắp xếp quỹ thời gian sao cho hợp lý.

Vận trình tài lộc gây lo nghĩ. Nỗi lo về tài chính, về việc chi tiêu luôn khiến con giáp này chẳng lúc nào được yên.

Vận trình tình cảm xáo trộn. Khi không có lòng tin dành cho tình yêu của mình thì cũng đồng nghĩa với việc đang tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu tìm cách để phá hoại mối quan hệ này.

Cuối ngày hôm nay 22/9: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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