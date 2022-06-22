Cuối ngày hôm nay 22/6: Những con giáp này cẩn thận họa từ đâu rơi xuống đầu, tiền hao của mất, tài chính thâm hụt, tình duyên bất ổn, gia đạo bất an

Vận trình tình cảm ảm đạm. Giữa không khí căng thẳng này, người tuổi Mão trước khi đưa ra quyết định nào cũng cần phải cố gắng giữ bình tĩnh trước. Bởi lẽ, không phải sai lầm nào cũng được tha thứ và quên đi.

Vận trình tài lộc đi xuống. Một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng là do tư duy kiếm tiền không phù hợp với thực tiễn.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tinh thần sa sút, bất ổn trước tác động của Thương Quan. Người tuổi này đang chịu chi phối từ nhiều mối bận tâm khác nên cần giữ tập trung cao độ để không ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 4 ngày 23/6/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của Tý chỉ ở mức trung bình, bạn có nhiều vấn đề cần phải lo lắng.

May mắn trong công việc của bạn giảm dần, các quyết định liều lĩnh và bạn dễ phạm phải sai lầm. Tình hình tài chính suy giảm, bạn dễ vướng họa mất tiền khiến bạn gặp khó khăn về kinh tế. Về tài chính, việc kiếm tiền gặp nhiều sóng gió ập đến bất ngờ, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đối phó.

Chuyện tình cảm gặp một chút rắc rối. Những người độc thân không xác định được tình cảm thực sự của mình. Người có đôi dễ mâu thuẫn hoặc cảm thấy khó gần, khó gắn kết với nửa kia, cần phải giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt.

May mắn trong công việc của bạn giảm dần, các quyết định liều lĩnh và bạn dễ phạm phải sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay, tuổi Dần hôm nay phải đối mặt với nhiều điều không thuận trong cuộc sống của mình, có thể là chuyện làm ăn không thuận, thi trượt hoặc bị mất việc. Đừng nghĩ rằng mình thiếu may mắn hoặc đổ lỗi cho số phận, cần biết sai ở đâu và sửa đổi nếu không điều này sẽ còn lặp lại nữa.

Trong chuyện tình cảm có điềm báo bị tiểu nhân quấy phá. Rất có thể chỉ vì bạn tin những lời đồn thổi từ người ngoài mà thái độ với người ấy dẫn tới tình cảm bị sứt mẻ. Hãy nhớ, dùng trái tim và khối óc để phán đoán mọi việc chính xác nhé.

Về phương diện sức khỏe tuổi Dần đừng chủ quan cho rằng mình còn trẻ, còn khỏe mà không phải tập luyện hoặc ăn uống sơ sài nhé.

Hôm nay, tuổi Dần hôm nay phải đối mặt với nhiều điều không thuận trong cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo