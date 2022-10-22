Cục diện Dậu Mùi Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi Dậu không còn suôn sẻ như trước khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt kẻ xấu và tìm cách quấy phá, nhũng nhiễu công việc của bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy cô cùng chán nản.

Trong tình yêu, sự hứa hẹn nhưng không thực hiện hoặc yêu thương mà không thể hiện ra bên ngoài thì rất khó duy trì được tình cảm. Bởi khi một người mong chờ quá nhiều lần mà không được đáp ứng thì tình yêu sẽ bị mài mòn mà chính người tuổi Dậu và nửa kia trong cuộc cũng không nhận thấy.

Đường tình duyên của tuổi Dậu khá ảm đạm, không gặp may mắn chút nào. Các cặp đôi dù ở cạnh nhau nhưng mối quan hệ không còn được hòa hợp như xưa, tình cảm ngày càng phai nhạt, lại thêm những chuyện nảy sinh bất ngờ gây hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai người dần xa cách hơn.

Cục diện Dậu Mùi Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp mưu đại sự, nếu cố chấp tiến hành, tỉ lệ thành công sẽ không cao. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp rất có thể sẽ bị trì hoãn hoặc đình trệ. Tốt nhất, bản mệnh nên tránh xa các rắc rối liên quan tới pháp luật.

Ngày Thổ khí vượng cũng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ nhé.

Thổ khắc Thủy, vận trình tình cảm của tuổi Sửu không được êm đẹp cho lắm. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia nảy sinh nhiều nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay hay tranh cãi. Đôi bên cần ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa.

Thổ khắc Thủy, vận trình tình cảm của tuổi Sửu không được êm đẹp cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp ngày Thìn Tuất tương xung nên có điềm báo tranh cãi, mâu thuẫn với người ngoài. Con giáp này nên chú ý thái độ, lời ăn tiếng nói để tránh cãi vã với người khác, tự chuốc thêm phiền phức vào người. Nếu bản mệnh hành xử không đúng mực có thể sẽ mất đi cơ hội tốt đẹp.

Chính vì vậy nếu người tuổi Thìn lịch sự, hòa nhã hơn thì cấp trên mới đánh giá cao và có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc được giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng. Ngoài năng lực thì con giáp này cần phải có sự khéo léo, biết kiềm chế bản thân thì mới tốt cho con đường sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng hơn sau những hiểu lầm, những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt những ngày vừa qua.

Chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo