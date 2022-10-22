Cuối ngày hôm nay 22/10: 3 con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, vận trình kém hanh thông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 08:35

Cuối ngày hôm nay, tử vi báo mệnh, 3 con giáp này cẩn thận xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, tình - tiền đều lao dốc.

Tuổi Dậu

Cục diện Dậu Mùi Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi Dậu không còn suôn sẻ như trước khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt kẻ xấu và tìm cách quấy phá, nhũng nhiễu công việc của bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy cô cùng chán nản.

Đường tình duyên của tuổi Dậu khá ảm đạm, không gặp may mắn chút nào. Các cặp đôi dù ở cạnh nhau nhưng mối quan hệ không còn được hòa hợp như xưa, tình cảm ngày càng phai nhạt, lại thêm những chuyện nảy sinh bất ngờ gây hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai người dần xa cách hơn.

Trong tình yêu, sự hứa hẹn nhưng không thực hiện hoặc yêu thương mà không thể hiện ra bên ngoài thì rất khó duy trì được tình cảm. Bởi khi một người mong chờ quá nhiều lần mà không được đáp ứng thì tình yêu sẽ bị mài mòn mà chính người tuổi Dậu và nửa kia trong cuộc cũng không nhận thấy.

Cuối ngày hôm nay 22/10: 3 con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, vận trình kém hanh thông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Cục diện Dậu Mùi Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp mưu đại sự, nếu cố chấp tiến hành, tỉ lệ thành công sẽ không cao. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp rất có thể sẽ bị trì hoãn hoặc đình trệ. Tốt nhất, bản mệnh nên tránh xa các rắc rối liên quan tới pháp luật.

Ngày Thổ khí vượng cũng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ nhé.

Thổ khắc Thủy, vận trình tình cảm của tuổi Sửu không được êm đẹp cho lắm. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia nảy sinh nhiều nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay hay tranh cãi. Đôi bên cần ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa.

Cuối ngày hôm nay 22/10: 3 con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, vận trình kém hanh thông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Thổ khắc Thủy, vận trình tình cảm của tuổi Sửu không được êm đẹp cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp ngày Thìn Tuất tương xung nên có điềm báo tranh cãi, mâu thuẫn với người ngoài. Con giáp này nên chú ý thái độ, lời ăn tiếng nói để tránh cãi vã với người khác, tự chuốc thêm phiền phức vào người. Nếu bản mệnh hành xử không đúng mực có thể sẽ mất đi cơ hội tốt đẹp.

Chính vì vậy nếu người tuổi Thìn lịch sự, hòa nhã hơn thì cấp trên mới đánh giá cao và có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc được giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng. Ngoài năng lực thì con giáp này cần phải có sự khéo léo, biết kiềm chế bản thân thì mới tốt cho con đường sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng hơn sau những hiểu lầm, những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt những ngày vừa qua.

Cuối ngày hôm nay 22/10: 3 con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, vận trình kém hanh thông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh vượng sắc, tiền tài thênh thang, bản mệnh cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm thu nhập khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 44 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền