Cuối ngày hôm nay 20/9: Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này xui rủi ở đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, công danh dễ bị kẻ tiểu nhân gáng đường

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 02:35

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, vận trình nhiều trắc trở, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Mão

Có thể ảnh hưởng của Thương Quan nên tuổi Mão muốn tỏ rõ sự phẫn nộ, tức giận trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự nhẫn nại rất quan trọng, đừng quên rằng có những việc ngoài tầm kiểm soát của bạn dù bạn có muốn can dự vào đến mấy đi nữa, thế nên tốt nhất là cứ thoải mái đi. Không nên làm căng thẳng hóa vấn đề.

Sức khỏe của bạn không mấy khả quan, khuyên bạn dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng nhé. Ai cũng cần có một khoảng lặng để thư giãn, bạn cũng không là ngoại lệ đâu.

Thổ - Mộc xung khắc ảnh hưởng không tốt tới tình hình tài chính của bản mệnh. Bạn có xu hướng chi tiêu thiếu kiểm soát, lúc này phải điều chỉnh lại việc thu - chi nếu không muốn rơi vào nợ nần.

Cuối ngày hôm nay 20/9: Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này xui rủi ở đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, công danh dễ bị kẻ tiểu nhân gáng đường - Ảnh 1
Sức khỏe của bạn không mấy khả quan, khuyên bạn dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lục Xung dự báo tuổi Ngọ nhận phải sự chống trả không vui gì lắm trong ngày hôm nay. Có thể ai đó không hài lòng với cách bạn làm và bắt đầu chê bai, hãy bình tĩnh, đừng vội phản ứng lại kẻo gây thêm rắc rối họ có thể nóng nảy nhưng bạn cần biết kiềm chế.

Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận với việc chi tiêu trong ngày hôm nay nếu không muốn vướng vào nợ nần. Bên cạnh đó bạn cũng phải cẩn trọng khi mang đồ đi ra ngoài vì dễ bị mất trộm.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh bận rộn đến mấy cũng cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với một nửa của mình, đừng để quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt và tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân.

Cuối ngày hôm nay 20/9: Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này xui rủi ở đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, công danh dễ bị kẻ tiểu nhân gáng đường - Ảnh 2
Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận với việc chi tiêu trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tý Mùi Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Mùi tỉnh táo, những lời nói hoa mỹ, những câu nịnh ngọt ngào của ai đó có thể khiến bạn làm những điều mà sau này bạn sẽ phải hối hận. Đừng để lời nói của bất cứ ai tác động đến bạn quá nhiều hôm nay.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dường như một người cộng sự hay đối tác nào đó của tuổi Mùi đang làm việc hết sức thiếu thận trọng, vì thế bạn cần phải chú ý hơn, nếu bạn muốn mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy.

Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên chia sẻ với người ấy nhiều hơn, như vậy thì quan hệ đôi bên mới gắn bó.  

Cuối ngày hôm nay 20/9: Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này xui rủi ở đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, công danh dễ bị kẻ tiểu nhân gáng đường - Ảnh 3
Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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