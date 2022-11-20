Cuối ngày hôm nay 20/11, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh rung đùi đếm tiền, vận trình bước sang trang mới

Hôm nay tam hợp cục hanh thông vận trình, tình duyên thuận lợi, rất tốt để ngỏ lời tỏ tình, cầu hôn, kết hôn, tính chuyện hỉ. Người độc thân cũng chẳng cần vội vì đào hoa đưa đẩy, đối tượng tốt để bạn lựa chọn đang tới rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần hăng hái lên nào.

Tỵ có thể may mắn để nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới. Đó có thể là khoản đầu tư vốn bản mệnh quên từ lâu nay mang về tiền bạc hoặc việc hợp tác trước đây nay đã thành công. Tuy nhiên cảm giác rủng rỉnh tiền bạc có thể khiến tuổi Tỵ chi tiêu phóng tay hơn.

Cuối tuần, công việc không được lợi nhiều từ tam hợp, chủ yếu là bình an trôi chảy, không có sóng gió, cũng là điều đáng mừng.

Tỵ có thể may mắn để nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được quý nhân giúp đỡ, công việc, tài lộc tuổi Mùi ngày này đều thuận lợi. Đã vậy, với bản tính tốt lành, tuổi Mùi còn nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người.

Người tuổi Mùi hứa hẹn một ngày không tệ, tinh thần hồ hởi, trong lòng vui vẻ bởi ngay buổi sáng đã được Thiên Tài cho chút lộc. Tuy không nhiều và không lâu dài nhưng niềm may mắn bất ngờ này khiến bản cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn rất nhiều, cuối tuần tươi như hoa.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng có sự thăng cấp bất ngờ khi Thiên Hỷ báo tin mừng, việc hỉ rất rõ ràng. Với người đang yêu thì khả năng tiến tới chuyện trăm năm rất cao còn người độc thân dễ dàng được người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, vừa gặp đã ưng, rất nhanh cũng có tiến triển.

Được quý nhân giúp đỡ, công việc, tài lộc tuổi Mùi ngày này đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 20/11/2022, nhờ cục diện tam hợp nên tuổi Hợi nhận được nhiều sự quan tâm hơn lệ thường. Dù vốn hay e ngại việc trở thành trung tâm, song hôm nay con giáp này hãy cứ thoải mái thể hiện mình và đón nhận sự yêu quý bằng tất cả sự nhiệt thành, vui vẻ.

Cát tinh nâng đỡ giúp con giáp này có thể đem những kiến thức và hiểu biết của mình để vận dụng vào đời sống thực tế. Tuổi Hợi thậm chí là một nhà hòa giải, một người giúp đỡ những người có mâu thuẫn tìm thấy tiếng nói chung và nhờ thế bản mệnh có được sự tôn trọng, quý mến của họ.

Một điều rất ổn là vấn đề sức khỏe của tuổi Hợi. Sau những ngày ốm dài, có vẻ ngày này tình trạng của bạn đã khá lên. Hãy cố gắng ăn uống điều độ, thể dục đều đặn để tăng sức đề kháng bản thân.

Một điều rất ổn là vấn đề sức khỏe của tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo