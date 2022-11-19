Cuối ngày hôm nay (19/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón THẦN TÀI vào nhà, may mắn mỉm cười, vàng bạc về như thác, từ nay cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ 7 ngày 19/11/2022, do có tam hội trợ giúp, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão tiến triển rất thuận lợi. Thời điểm này bản mệnh đang rất may mắn, vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay chứ không nên chần chừ, do dự.

Hôm nay tuổi Mão có thể sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu đôi lứa. Ngày đông giá lạnh cũng chẳng thể khiến cho con giáp này thấy phiền lòng khi tam hợp quý nhân trao cho cơ hội tình duyên xứng đôi vừa lứa. Cảm xúc thăng hoa, bản mệnh và người ấy tận hưởng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân vào ngày mới này. Người đó có thể là người quen của tuổi Mão. Không những thế, quý nhân sẽ cho con giáp này hướng phát triển phù hợp, giúp tương lai tràn đầy hứa hẹn. Hãy rèn luyện, trau dồi bản thân và không ngừng nỗ lực, cố gắng.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân vào ngày mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần nhận được sự nâng đỡ của cát thần Thiên Ấn trong ngày thứ 7 này nên có sự chủ động hơn trong công việc. Đây là thời điểm để bạn đạt được những điều mình mong muốn, nhưng để gặt hái được thành công, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn và chính xác hơn trong từng khía cạnh của mọi vấn đề.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, quý nhân còn mai mối cho người tuổi Dần độc thân, thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người hợp với mình. Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ.

Dần nhận được sự nâng đỡ của cát thần Thiên Ấn trong ngày thứ 7 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 7 ngày 19/11/2022, nhờ cục diện tam hợp, tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc, nên vận trình diễn ra rất tốt đẹp. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn.

Thời điểm này vận trình của người tuổi Ngọ hanh thông phơi phới, nhiều tin vui bất ngờ. Nhất là khi được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của con giáp này sớm được hóa giải, trả lại cho bạn bầu không khí làm việc trong lành, hiệu quả. Nhờ vậy, công việc được tiến hành thuận lợi, có dấu hiệu thăng chức tăng lương, gặt hái thành quả tốt đẹp.

Ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà chuyện tình cảm bản mệnh và người ấy trở nên tốt hơn. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ dễ dàng, nhất là khi cả 2 đã nhận ra đối phương quan trọng thế nào đối với mình.

Ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà chuyện tình cảm bản mệnh và người ấy trở nên tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo