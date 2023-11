Cuối ngày hôm nay (19/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón THẦN TÀI vào nhà, may mắn mỉm cười, vàng bạc về như thác, từ nay cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 7 ngày 19/11/2022, do có tam hội trợ giúp, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão tiến triển rất thuận lợi. Thời điểm này bản mệnh đang rất may mắn, vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay chứ không nên chần chừ, do dự.