Cuối ngày hôm nay 18/9: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, tiền tài đỏ thắm, của cải dư dôi, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này may mắn hơn người, vận trình thăng hoa, tiền - tình đỏ thắm, bản mệnh của cải dư dôi, ai nấy cũng phải ngước nhìn.
- Đúng 12h trưa nay 18/9: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, vận trình nhiều tiến triển, tiền đổ về như thác, đường tình thêm thắm sắc
- Qua đêm nay, 17/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này sự nghiệp vụt sáng, công danh lên như 'diều gặp gió', hanh thông đủ đường, may mắn ngập lối, độc thân thoát kiếp 'FA'
Tuổi Tý
Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 18/9/2022 hôm nay, tài tinh ở bên trợ mệnh, tuổi Tý đón tin vui tài lộc bất ngờ. Những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này, đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, khoản thưởng nóng, hay cơ may trúng thưởng hiếm có.
Số tiền có được, dù nhiều hay ít, tuổi Tý cũng nên sử dụng vào đúng mục đích, đừng vội tiêu xài phung phí. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bản mệnh trong lúc này.
Ngũ hành tương sinh là cơ hội cho bạn bật đèn xanh với người đã theo đuổi bạn đã lâu, nếu bạn đang thích ai đó thì có thể khéo léo ngỏ lời để xem phản ứng của đối phương là như thế nào
Tuổi Tỵ
Hôm nay, tuổi Tỵ có nhiều triển vọng trong công việc. Để làm một nhân viên tiềm năng, tuổi Tỵ cần chủ động quan tâm đến những gì công ty đang làm, chiến lược, giá trị và mục tiêu cốt lõi của công ty và muốn thấy công ty thành công.
Tài vận của tuổi Tỵ trong ngày khá tốt, túi tiền rủng rỉnh khiến bạn cũng vui hơn. Sống tiết kiệm là chìa khoá gây dựng và duy trì sự giàu có. Bạn sẽ có tiền để đầu tư, tiết kiệm hay cao cả hơn là ủng hộ cho những quỹ từ thiện.
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này và một nửa của mình ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, có thể sẵn sàng để về chung một nhà.
Tuổi Hợi
Xem tử vi hàng ngày 18/9/2022, Thiên Ấn thắp lửa cho những sáng tạo, suy nghĩ táo bạo để người tuổi Hợi có thể áp dụng chúng vào trong công việc, nhất là những ai làm việc liên quan tới nghệ thuật. Thế nhưng bạn cần phải biết rằng để áp dụng vào thực tế thì không phải ý tưởng nào cũng khả thi, bạn phải sớm loại bỏ những cái không phù hợp một cách có chọn lọc.
Hôm nay sẽ có điềm báo tài lộc liên quan đến chuyện hợp đồng, văn kiện, bằng cấp, học hành… Bạn nên phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn để tạo ra cơ hội tiền bạc cho mình.
Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện vận trình tình cảm hiện tại khi bạn đã chịu khó nhìn về mặt tích cực của con người đối phương. Từ đó, bạn biết nên và không nên làm gì để bảo vệ tình yêu của hai người.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo