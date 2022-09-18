Cuối ngày hôm nay 18/9: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, tiền tài đỏ thắm, của cải dư dôi, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 18/9/2022 hôm nay, tài tinh ở bên trợ mệnh, tuổi Tý đón tin vui tài lộc bất ngờ. Những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này, đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, khoản thưởng nóng, hay cơ may trúng thưởng hiếm có.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội cho bạn bật đèn xanh với người đã theo đuổi bạn đã lâu, nếu bạn đang thích ai đó thì có thể khéo léo ngỏ lời để xem phản ứng của đối phương là như thế nào

Số tiền có được, dù nhiều hay ít, tuổi Tý cũng nên sử dụng vào đúng mục đích, đừng vội tiêu xài phung phí. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bản mệnh trong lúc này.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội cho bạn bật đèn xanh với người đã theo đuổi bạn đã lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay, tuổi Tỵ có nhiều triển vọng trong công việc. Để làm một nhân viên tiềm năng, tuổi Tỵ cần chủ động quan tâm đến những gì công ty đang làm, chiến lược, giá trị và mục tiêu cốt lõi của công ty và muốn thấy công ty thành công.

Tài vận của tuổi Tỵ trong ngày khá tốt, túi tiền rủng rỉnh khiến bạn cũng vui hơn. Sống tiết kiệm là chìa khoá gây dựng và duy trì sự giàu có. Bạn sẽ có tiền để đầu tư, tiết kiệm hay cao cả hơn là ủng hộ cho những quỹ từ thiện.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này và một nửa của mình ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, có thể sẵn sàng để về chung một nhà.

Tài vận của tuổi Tỵ trong ngày khá tốt, túi tiền rủng rỉnh khiến bạn cũng vui hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày 18/9/2022, Thiên Ấn thắp lửa cho những sáng tạo, suy nghĩ táo bạo để người tuổi Hợi có thể áp dụng chúng vào trong công việc, nhất là những ai làm việc liên quan tới nghệ thuật. Thế nhưng bạn cần phải biết rằng để áp dụng vào thực tế thì không phải ý tưởng nào cũng khả thi, bạn phải sớm loại bỏ những cái không phù hợp một cách có chọn lọc.

Hôm nay sẽ có điềm báo tài lộc liên quan đến chuyện hợp đồng, văn kiện, bằng cấp, học hành… Bạn nên phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn để tạo ra cơ hội tiền bạc cho mình.

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện vận trình tình cảm hiện tại khi bạn đã chịu khó nhìn về mặt tích cực của con người đối phương. Từ đó, bạn biết nên và không nên làm gì để bảo vệ tình yêu của hai người.

Hôm nay sẽ có điềm báo tài lộc liên quan đến chuyện hợp đồng, văn kiện, bằng cấp, học hành… - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo