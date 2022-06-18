Cuối ngày hôm nay 18/6: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, ra đường nhìn ngó trước sau, đề phòng bất trắc, kẻ tiểu nhân quấy phá, công danh lao dốc, tình duyên rạn nứt

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 18/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra gặp nhiều vất vả, gian nan. Bạn làm kinh doanh hiện đang khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm năng. Đồng thời, bạn cũng cần đổi mới để nguồn hàng của mình đa dạng và phong phú hơn lúc trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy vui vẻ. Không khí gia đình của người tuổi này và nửa kia khá căng thẳng, mệt mỏi. Điều này đã vô tình tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai người. Hãy chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn để bức tường này không còn tồn tại nữa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này giảm sút đáng kể do các hạng mục đầu tư, kinh doanh đang gặp một chút vấn đề cần xử lý. Điều này khiến cho bản mệnh gặp phải khó khăn về tài chính của mình.

Vận trình tài lộc của con giáp này giảm sút đáng kể do các hạng mục đầu tư, kinh doanh đang gặp một chút vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra có Hung - Cát đan xen. Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, bạn cần phải quan sát, lắng nghe và cẩn trọng với những lời cảnh báo của mọi người. Trường hợp nếu chủ quan sẽ khiến bản mệnh phải hối hận, do đó hãy xem xét thật kỹ về vấn đề này để có thể thuận lợi hơn trong công việc.

Với những người làm công ăn lương cũng không quá may mắn. Bạn vẫn cần phải chăm chỉ làm việc mới có thể có được thành quả về mình. Bạn cũng đừng quá nản chí, cơ hội để thể hiện bản thân của con giáp này vẫn đang ở phía trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm, phai nhạt. Công việc bận rộn khiến người tuổi này hiếm khi dành thời gian cho gia đình. Do đó, nếu muốn hạnh phúc mỉm cười thì nên cần bằng tốt giữa công việc với gia đình.

Vận trình tình cảm ảm đạm, phai nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 18/6 gặp chút thăng trầm. Tại nơi làm việc, người tuổi này có thể gặp phải một vài vấn đề rắc rối, thị phi trong giai đoạn này. Tuy nhiên, lời giải thích thôi là chưa đủ mà bản mệnh cần phải có những hành động thực tế.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này bất ổn, do đó cần phải học cách tiết kiệm để tránh tiền của mình không cánh mà bay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Người tuổi này tưởng chừng như tình yêu đã trong tay mình nhưng lại vụt mất vì bản mệnh không biết cách trân trọng những gì đang có.

Vận trình tài lộc của con giáp này bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo