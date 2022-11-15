Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày hợp tác làm ăn có lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể nhanh chóng hợp tác để thu về lợi nhuận nhiều gấp nhiều lần hiện tại. Hãy giữ quan hệ với đối phương nhé.

Chuyện tình cảm trong ngày cũng đón nhiều hỷ khí. Người độc thân có những mối quan hệ mới, khả năng phát triển thành tình yêu là khá lớn. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội, chớ để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng nhiều đến tình cảm cá nhân.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý từ đối phương, vì thế chớ nên lơ là mà bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, người ấy còn có thể chỉ ra cho bạn những hướng phát triển hợp lý trong tương lai.

Chuyện tình cảm trong ngày cũng đón nhiều hỷ khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 15/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, dù chọn sai hướng đầu tư cũng sẽ gặp may mắn.

Tình duyên: Được người khác giúp đỡ, giới thiệu nhiều đối tượng hẹn hò, bạn có thể làm quen, biết đâu bạn sẽ sớm giải quyết được biến cố lớn trong đời.

Vận trình tài lộc của người Thìn khởi sắc, tiền bạc ùn ùn đổ về túi. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có thêm nguồn thu. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân, nhưng nếu quá thoáng tay thì dù tiền có nhiều đến đâu cũng hết trong sớm muộn.

Thìn được quý nhân giúp đỡ, dù chọn sai hướng đầu tư cũng sẽ gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 3 này, người tuổi Mão may mắn có Tam Hợp độ mệnh nên các mối quan hệ tiến triển rất tốt đẹp. Ngày này thích hợp để thúc đẩy các kế hoạch hợp tác làm ăn, giao lưu tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở cho công ty của mình.

Thiên Tài cũng mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho Mão. Con giáp này có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ.

Tình duyên: Nhân duyên lý tưởng và suôn sẻ, nhưng đừng làm trái với thực tế của bản thân, hai người luôn cần hỗ trợ nhau khi chung sống.

Thứ 3 này, người tuổi Mão may mắn có Tam Hợp độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo