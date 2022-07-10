Cuối ngày hôm nay 10/7: Cục diện TƯƠNG HẠI, những con giáp này xui rủi liên miên, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, tiền tài thâm hụt, gia đạo bất an

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 10/7/2022 hôm nay, tuổi Ngọ có xu hướng tùy tiện trong công việc. Con giáp này đã quyết định làm mọi thứ để bản thân cảm thấy thoải mái thay vì gồng gánh hết mình như trước. Một phần do ảnh hưởng của hung vận nên bản mệnh cảm thấy bế tắc với quá nhiều dự định.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình.

Tử vi hằng ngày khuyên bản mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy sắp xếp lại các kế hoạch theo thứ tự ưu tiên rồi thực hiện từng việc một sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. Khi mạnh mẽ hơn và tin vào bản thân thì không có gì là không làm được cả.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để bạn rèn giũa bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên trước khi tình cảm nguội lạnh.

Họa từ miệng mà ra vì thế tuổi Thân hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, chớ nên cho rằng mình thẳng thắn, thật thà nên nói hết ra như vậy vì việc đó chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết mà thôi. Hành xử khéo léo hơn sẽ giúp bản mệnh có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Họa từ miệng mà ra vì thế tuổi Thân hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

CN 10/07/2022 là một ngày mà thời vận của Tuổi Hợi chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn.

Tuổi Hợi nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện.

CN này Tuổi Hợi nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc.

CN này Tuổi Hợi nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo