Thiên Tài giúp sức, người tuổi Sửu có cơ hội phát tài phát lộc ngay trong ngày hôm nay. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nắm bắt được những cơ hội béo bở, nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận khả quan.

Kim sinh Thủy, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần có một không hai của bạn. Chỉ cần tâm sự với người ấy, bạn đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho dù đối phương không thể trực tiếp giúp đỡ bạn nhưng vẫn có thể giúp bạn tìm ra hướng đi mới, không đâm đầu vào ngõ cụt.

Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình hoặc nhờ vào tiền người đi trước để lại. Tuy nhiên, bạn chớ vội nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ. Muốn được sống dư dả, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền đó hợp lý.

Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam Hội tụ khí, người tuổi Tuất có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Do phát hiện ra được điểm mạnh của bản thân, bản mệnh đang ngày một tự tin hơn. Bạn sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra.

Với những người đã lập gia đình, bạn rất chung thủy với nửa kia của mình, vì thế dù có được các đối tượng khác giới chủ động tiếp cận, bạn cũng giữ được khoảng cách đúng mực. Nửa kia chắc chắn cũng rất quý trọng bạn đấy.

Thực Thần nâng bước, người làm nghề tự do kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ được hưởng những gì xứng đáng. Đây cũng là động lực để bạn tiếp tục tiến về phía trước.

Thực Thần nâng bước, người làm nghề tự do kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho Thứ Hai 10/10/2022, theo đó thì đường sự nghiệp của Tuổi Hợi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tử vi hôm nay Chính Tài cho thấy người tuổi Hợi có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà những người đi trước để lại. Bạn cần tìm cách sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, chớ nên nghĩ đến việc chơi bời hưởng thụ.

Trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu đã phải lòng một ai đó, bạn nên dũng cảm bày tỏ để có thể mở ra một cơ hội triển vọng cho đôi bên. Đừng tiếp tục ngại ngần nữa, bởi ai cũng xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình.

Tử vi hôm nay Chính Tài cho thấy người tuổi Hợi có vận may tài lộc trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo