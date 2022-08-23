Cuối năm Nhâm Dần con giáp nào may mắn vận tài trải rộng, con giáp nào vướng vận tình lận đận gian truân?

Người cầm tinh con Hợi vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Hợi cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Hợi cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Trước đó người tuổi mùi gặp sao xấu nên làm gì cũng bị tiểu nhân ngáng đường. Nhưng nửa cuối năm 2022 chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Hợi. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Nhìn chung, mọi việc của tuổi Hợi cực kỳ suôn sẻ cuộc sống viên mãn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong tháng 9 này, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát". Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Tuất có không gian phát triển tốt hơn, tiền bạc càng ngày càng rủng rỉnh tiêu pha thoải mái. Đặc biệt, những người tuổi Tuất càng nỗ lực chăm chỉ bao nhiêu càng giúp cho tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành tựu hơn người.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết trong những tháng cuối năm cơ hội mở ra cho người tuổi Tỵ làm ăn là rất lớn. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ nên hết sức thận trọng bởi vị họa tiểu nhân vân còn đeo bám bạn. Nếu như không tìm hiểu kỹ lưỡng suy xét trước sau người tuổi Tỵ dễ bị kẻ gian lừa gạt, dẫn tới mất mát tiền bạc.

Vì vậy lời khuyên cho người tuổi Tỵ là nên thận trọng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Trước mắt, bạn vẫn nên làm tốt việc của mình đang làm. Những người tuổi Tỵ cũng tránh những chuyện thị phi gây cản trở tới công việc của mình, bạn chỉ cần cố gắng chăm chỉ làm việc kìm chế tính nóng nảy mọi việc tự ắt sẽ đi qua.

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