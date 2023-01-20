Cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp được quý nhân để mắt, tiền tỷ chuyển rần rần vào tài khoản, cơ may trong tầm tay, làm ăn thuận buồm, thành công trải thảm hồng

Cuối năm 2022 là lúc tài lộc tăng vọt, quý nhân tìm đến cửa nhà. Người tuổi Tý hứa hẹn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Khoảng thời gian này người tuổi Tý nghênh đón thần Tài, làm gì cũng gặp nhiều may mắn hơn trước.

Cuộc đời của những người tuổi Tý sẽ không gặp quá nhiều sóng gió, nhìn chung là suôn sẻ. Bản mệnh là những người dù gặp khó khăn cũng không can thán mà sẽ âm thầm giải quyết một mình, đối mặt bằng thái độ tích cực.

Không chỉ gặt hái được nhiều thành quả, người tuổi Tý còn lan tỏa phúc khí tới cả gia đình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhìn chung có sự nghiệp và tài lộc rất tốt. Trời sinh họ là những người có đầu óc nhạy bén, trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Sửu có thể nói là sinh ra với nhiều may mắn, cuộc đời khá suôn sẻ. Dù có một số thăng trầm nhưng sẽ bình tĩnh đối mặt và nhanh chóng vượt qua.

Càng về cuối năm, vận may của người tuổi Sửu sẽ càng tốt. Bản mệnh hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản tiền đáng kinh ngạc, không lúc nào thiếu thôn. Chẳng những Sửu giỏi trong việc kiếm tiền mà bản mệnh còn không chi tiêu hoang phí, rất biết cách tiết kiệm.

Người tuổi Sửu sử dụng những đồng tiền mình kiếm được sao cho hợp lý nhất, khiến chúng đẻ ra tiền mà không quên truyền lại cho đời con cháu những đức tính tốt đẹp.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết người tuổi Mão không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Bản mệnh có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Những việc người khác không làm được thì con giáp này lại có thể giải quyết rất nhanh.

Người tuổi Mão sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có trong tay địa vị, quyền lực. Thời điểm cuối năm chính là lúc mà vận may sẽ đến với người tuổi Mão. Có thể nói, năm nay Mão đã trải qua không ít quãng trầm khi bỏ ra nỗ lực nhiều nhưng sự nghiệp lại chưa có bước tiến, gia đình cũng gặp không ít rắc rối.

Thế nhưng, với sự kiên trì và mạnh mẽ, nói không với bỏ cuộc nên người tuổi Mão sẽ vươn lên nắm bắt cơ hội và trở nên giàu có. Không chỉ trong đầu năm 2023 mà 3 năm tới là khoảng thời gian đầy hứa hẹn với bản mệnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!