Vào cuối năm 2022, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, người tuổi Thân dự kiến sẽ mở ra tương lai tốt đẹp. Quý nhân gõ cửa nhà, người tuổi này làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ hơn khi có được sự giúp sức.

Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Thân đều ít có đối thủ. Họ là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi họ là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Họ có cái tôi mạnh mẽ song thường cố gắng che giấu lại. Người tuổi này hòa đồng với mọi người, dễ nhận được thiện cảm, lời khen ngợi và sự giúp đỡ.

Tuổi Thân vốn thân thiện, chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát ai và cũng không bị ai kiểm soát. Quý nhân là người hợp mệnh với họ, sẽ giúp tuổi Thân ngày càng phú quý, thịnh vượng hơn, khiến nhiều người phải ao ước.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không ngại khó, không ngại vất vả. Họ luôn cầu tiến và sẽ nỗ lực để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Theo tử vi, người tuổi này luôn sống đúng với chính mình, không thích sự gò bó, bị ai đó kiểm soát. Họ dám đấu tranh chống lại sự bất công và bảo vệ quyền lợi của mình. Lòng tự trọng của họ rất mạnh và họ không muốn thỏa hiệp.

Dịp cuối năm 2022, được các ngôi sao may mắn chiếu cố, người tuổi Tuất được dự báo "thời tới cản không nổi", ngày càng giàu có và may mắn hơn. Họ vốn là những người quan tâm đến danh tiếng và tài sản, giờ đây sẽ có cơ hội để hiện thực hoá mục tiêu của mình. Người tuổi Tuất vững vàng trước mọi khó khăn, không bỏ cuộc và nhất định có thể đạt được thành công lớn, là niềm tự hào của gia đình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phóng khoáng, không quan tâm nhiều đến thế giới ngoài kia và sẽ luôn duy trì tính cách của riêng mình. Họ lạc quan và kiên định với ước mơ của bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của họ sẽ có nhiều điều thú vị, rất đáng để chờ đợi.

Theo tử vi, cuối năm 2022, ngôi sao may mắn sẽ quay trở lại với con giáp này. Người tuổi Dần sẽ gặp gỡ được nhiều quý nhân, được họ dẫn đường chỉ lối và tiến những bước dài trên con đường thành công.

Người tuổi này vốn dám nghĩ dám làm, biết trân trọng và nắm bắt cơ hội đến với mình. Họ luôn khao khát những vùng trời cao hơn và sẽ làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu của mình.

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