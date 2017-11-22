Cuối năm là dịp tài lộc ào ạt, chị em phải biết ngay 6 cách để đếm tiền không ngớt, giàu có ú ụ!

Tâm linh - Tử vi 22/11/2017 06:30

Cuối năm là dịp cực quan trọng để tổng kết lại khoảng thời gian một năm vất vả vừa qua. Đây cũng là lúc chuẩn bị cho những gì tốt đẹp và may mắn sắp đến.

1. Thay đổi bày trí trong nhà

Theo quan niệm phong thủy cửa ra vào là nơi đón tiếp những điều tốt lành, tài vận cho cả nhà. Do đó, để chuyện gì trong nhà cũng hanh thông thì điều then chốt nhất là nằm ở cửa ra vào.

Hãy trang trí cửa ra vào hợp với phong thủy của chủ nhà. Cũng có thể thay đèn để sáng hơn, đổi mày sau, lau dọn hằng ngày để trông gọn gàng hơn. Đây là những cách để gia đủ đón những điều tốt đẹp vào cuối nay hay chuẩn bị cho một năm mới.

Cuối năm là dịp tài lộc ào ạt, chị em phải biết ngay 6 cách để đếm tiền không ngớt, giàu có ú ụ! - Ảnh 1
Đây là những cách để gia đủ đón những điều tốt đẹp vào cuối nay hay chuẩn bị cho một năm mới - Ảnh minh họa: Internet

2. Đặt bể cá trong nhà

Đặt một vể cá vàng nhỏ trong nhà cũng là cách để gia chủ “lôi kéo” may mắn và tài vận đến nhà mình.

Theo phong thủy, cá vàng là tượng trưng cho sự giàu sang, còn nước là dấu hiệu của tài lộc ê hề. Do đó một chậu cá vàng sẽ giúp cho gia đình tài lộc sum xuê, tiền bạc đủ đầy, cứ thế mà giàu sang.

Không quan trọng bể cá lớn hay nhỏ, hay thậm chí là tranh ảnh về cá vàng cũng đủ để mang đến nhiều may mắn cho gia đình.

3. Treo chuông gió trước cửa nhà

Chuông gió là vật phong thủy mang đến nhiều vận may cho gia đình.

Khi treo chuông gió trước cửa thì sẽ thu hút những điều tốt đẹp cùng nguồn năng lượng dồi dào cho mọi người trong nhà. Chuông gió cũng mang đến vận may cho gia chủ.

Cuối năm là dịp tài lộc ào ạt, chị em phải biết ngay 6 cách để đếm tiền không ngớt, giàu có ú ụ! - Ảnh 2
Khi treo chuông gió trước cửa thì sẽ thu hút những điều tốt đẹp cùng nguồn năng lượng dồi dào cho mọi người trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

4. Trồng cây trong nhà hoặc trước cửa

Cây xanh không chỉ mang đến nhiều lợi ích khác nhau mà trong phong thủy còn thể hiện sự giàu có và tài lộc.

Vào dịp cuối năm, gia đình nên trồng vài cây xanh trước cửa nhà để cầu tài lộc an khang cuối năm cũ và đầu năm mới.

Một số cây phong thủy tốt như: ngọc bích, hoa cúc, mẫu đơn…đều đem đến điều tốt đẹp cho gia chủ.

5. Sửa sang và dọn dẹp nhà cửa

Một ngôi nhà tươm tất sạch sẽ vừa đem đến sự thoáng đãng mà còn giúp giữ gìn tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Do đó, chị em hãy thu xếp gọn gàng mọi ngóc ngách trong nhà để gia đình luôn hạnh phúc và đủ đầy vào cuối năm.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. 

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