Cuối năm: Hãy đặt ngay thứ này trong nhà để năm mới TIỀN RẢI KHẮP NƠI, VÀNG CHẤT ĐẦY KÉT

Chẳng cần xem bói hay đi xem phong thủy, gia chủ chỉ cần đặt thứ này trong nhà những ngày cuối năm, đầu năm sẽ may mắn ngút trời, đếm tiền xái tay.

Gia chủ chỉ cần cho tiền thật vào khung ảnh, sau đó treo ở hướng tài lộc, hoặc đặt lọ muối phong thủy ở góc này của ngôi nhà tự khắc vận trình sẽ thay đổi, tài vận đỏ như son. Ngoài ra, đặt ti vi, đồng hồ, máy tính hay quạt ở hướng Đông Nam cũng là một trong những mẹo phong thủy chiêu tài đón lộc hiệu quả.

Theo thuyết phong thủy, hướng Đông Nam của ngôi nhà chính là hướng tài lộc, chỉ cần “kích hoạt” góc phong thủy này gia chủ sẽ tha hồ hốt bạc.

Chọn vật phẩm có hình thù hợp với mệnh của gia chủ

Theo ngũ hành tương sinh, các mệnh Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ sẽ có những đồ đạc với hình dáng làm lợi thêm cho từng mệnh. Nếu thuộc mệnh Mộc, gia chủ nên chọn những vật phẩm hình vuông để trang trí nhà cửa, mệnh Thủy sẽ là những vật phẩm lượn sóng… Ngoài vật phẩm phong thủy, gia chủ có thể chọn quần áo hoặc grap giường có hình dạng tương ứng để cải vận.

Những bức tranh cây cảnh, khu rừng sẽ tạo nên nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ may mắn, phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Treo tranh phong thủy

Chẳng cần những bức tranh đắt đỏ, gia chủ chỉ cần đặt tranh có hình ảnh của cây xanh, khu rừng sẽ mang lại cho gia đình nguồn năng lượng tích cực. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình sẽ cải thiện đáng kể, êm ấm hạnh phúc và sung túc.

Chú ý màu sắc khi sơn nhà

Thay vì chọn màu sơn phết nhà cửa theo cảm tính, chủ nhân nên chọn màu xanh lá, xanh da trời và nâu để sơn cho hướng tài lộc của gia đình. Những màu sắc phong thủy trên sẽ kích thích nguồn năng lượng tích cực, mang lại may mắn cho gia chủ.

Đặc biệt, gia chủ chớ dại chọn màu vàng tươi, cam, đỏ để làm màu chủ đạo khi trang trí nhà cửa kẻo tài sản tiêu tán, rước họa vào người.

Dù khấn vái cả ngày nhưng để nhà cửa bừa bộn thì gia chủ không bao giờ khá lên được - Ảnh minh họa: Internet

Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên

Nếu chỉ chăm chăm sắp đặt nhà cửa hợp phong thủy mà quên việc phải chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa thì bạn đừng mong có ngày giàu sang. Chỉ khi không phạm phải đại kỵ phong thủy, nhà cửa gọn gàng để thu hút vượng khí và giữ gìn nguồn năng lượng thịnh vượng thì chủ nhân mới tha hồ sống cảnh chăn ấm nệm êm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.