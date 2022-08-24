Cuối năm 2023, con giáp nào song hỷ lâm môn?

Bước sang những tháng cận kề năm 2022, các con giáp cũng nhận được đền đáp xứng đáng.
- Những ngày cuối cùng của tháng cô hồn, con giáp nào đi tới đâu may mắn tới đó?
- Con giáp nào được mệnh danh là cỗ máy in tiền, làm gì cũng thu về bộn tài lộc?
Tuổi Thìn
Thìn thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.
Theo tử vi, từ giờ tới cuối năm dương lịch sắp tới, người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Thìn liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.
Tuổi Tý
Những người tuổi Tý có tính cách rất tốt, về mọi mặt đều đáng ngưỡng mộ, là một người rất tỉ mỉ và luôn theo đuổi những tiêu chuẩn cao. Cuối năm nay, tuổi Tý sẽ có những bước đột phá nhảy vọt.
Vận may đến, họ cũng nắm bắt được nhiều cơ hội, được quý nhân phù trợ ở nơi làm việc khiến họ tràn đầy dũng khí. Người tuổi Tý sẽ có sự thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn.
Tuổi Dần
Dần vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Dần còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.
Từ giờ tới cuối năm dương lịch vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dần, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.
Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.
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