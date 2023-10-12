Cuối năm 2023, 3 con giáp có vận trình phất lên trông thấy, tài lộc bùng nổ, nghèo mấy cũng thành đại giaa

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 18:04

Vào cuối năm 2023, những con giáp may mắn này sẽ bùng nổ tài lộc, thăng hoa viên mãn.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu là một trong những con giáp chịu thương chịu khó nhất. Con giáp này luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy.

Theo tử vi cuối năm 2023, tuổi Sửu có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp. Đây là thời điểm cuộc sống của họ sẽ có những thay đổi đáng kinh ngạc. Họ gặp được vận may tới tấp, thậm chí đón đợi họ là một cơn mưa tài lộc. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình đúng như tính cách thường thấy, tuổi Sửu sẽ nhận về kết quả xứng đáng.

Cuối năm 2023, 3 con giáp có vận trình phất lên trông thấy, tài lộc bùng nổ, nghèo mấy cũng thành đại giaa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc.

Tử vi học có nói, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng cuối năm 2023, tài vận của tuổi Thìn sẽ bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thời gian sắp tới được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời, nếu như tuổi Thìn biết nắm bắt thì sẽ thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Cuối năm 2023, 3 con giáp có vận trình phất lên trông thấy, tài lộc bùng nổ, nghèo mấy cũng thành đại giaa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Quý Mão sẽ mang lại cho tuổi Tuất sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Tuất có đầy đủ điều kiện và cơ hội để thừa thắng xông lên, nắm bắt được cơ hội trời cho, làm giàu cho bản thân và gia đình. Nếu biết tận dụng tốt những ưu thế của mình và nhờ tới mọi nguồn lực giúp đỡ, tuổi Tuất có thể trở thành một trong những con giáp giàu nhất năm.

Tử vi học có nói, cuối năm 2023, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Nếu như tài vận của họ vẫn còn khá "im lìm" vào thời gian trước, thì đến mốc thời gian này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận lợi trong chuyện làm ăn, giúp tình hình tài chính của họ được cải thiện rõ rệt, cuộc sống cũng có nhiều tin vui, có thể nói là thập toàn thập mỹ, là mong muốn của bất kỳ ai.

Cuối năm 2023, 3 con giáp có vận trình phất lên trông thấy, tài lộc bùng nổ, nghèo mấy cũng thành đại giaa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi ngày mới 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, tuổi Ngọ tiểu nhân rình rập, phá bĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 tử vi hôm nay tử vi ngày 7/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 22 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương