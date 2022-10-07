Cuối năm 2022, đầu năm 2023, 3 con giáp nào may mắn bất ngờ, đổi vận trong nháy mắt

Tử vi trong cuối năm Nhâm Dần 2022 và đầu năm 2023 có những con giáp dưới đây đổi vận.
- Con giáp nào thích phô trương bản thân, đề cao thể diện và luôn khoe mẽ khiến đối phương khó chịu?
- Con giáp nào ích kỷ sẵn sàng làm tổn thương người khác vì lợi ích bản thân?
Tuổi Mão
Tuổi Mão ăn nói dễ nghe, tính tình điềm đạm, hợp với công việc kinh doanh. Thời gian sắp tới tuổi Mão có quý nhân phù trợ, giúp đỡ bạn hết mình. Chuyện tình cảm tốt nên Mùi càng có động lực phấn đấu cho tương lai.
Tử vi trong những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 tuổi Mão sẽ gặp được người bạn tri kỉ, sẵn sàng giang tay giúp bạn, khiến bạn nhận được nhiều cơ hội lớn trong cuộc đời. Mạnh bạo, dũng cảm thì chắc chắn sẽ thành công. Tuổi Mão đã làm được điều đó nên cơ hội kiếm tiền và thăng quan tiến chức đang đến rồi đó.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân vào năm Quý Mão cũng nhận được nhiều phước lành do Thần Tài ban tặng. Trong năm, nam nữ tuổi này làm ăn có sự khởi sắc, mưu cầu công danh được quý nhân hỗ trợ, thăng tiến lên cao và công thành danh toại.
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu sẽ thấy đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.
Tử vi trong những tháng cuối năm 2022 lịch cho thấy, tuổi Sửu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Sửu được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.
Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, Sửu có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, tuổi Sửu sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình.
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