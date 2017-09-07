Cuối năm 2017, những con giáp sau phải giữ mình kẻo lâm vào cảnh trắng tay, 'thân bại danh liệt'

Tâm linh - Tử vi 07/09/2017 15:48

Trong khi những con giáp khác liên tiếp gặp vận may thì 3 con giáp sau lại gặp phải họa từ trên trời ập xuống, nếu không biết trước để đề phòng đừng hỏi vì sao minh xui rủi.

Cẩn thận vẫn không thừa, những con giáp có tên trong danh hãy nâng cao cảnh giác để bảo toàn tài vận.

Cuối năm 2017, những con giáp sau phải giữ mình kẻo lâm vào cảnh trắng tay, 'thân bại danh liệt' - Ảnh 1
Tuất hãy cẩn thận đề phòng kẻo lâm vào cảnh 'tiền mất tật mang' - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Không nói ra ắt Tuất cũng biết mình vốn dĩ không may mắn trong năm Dậu 2017, công việc trì trệ, tình duyên trục trặc liên miên từ đầu năm đến nay khiến Tuất luôn đau đầu. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa là tất cả xui rủi mà số phận ập lên đầu bạn. Những tháng cuối năm, bị kẻ xấu rình rập hãm hại, Tuất thường xuyên bị cấp trên nhắc nhở trong công việc,  nếu không cẩn thận có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.

Chuyện tình cảm của Tuất cũng không mấy tốt đẹp, bạn  và người yêu thường xuyên xảy ra cãi vả vì những điều nhỏ nhặt. Tốt nhất Tuất nên cố gắng kìm nén sự nóng nảy của mình nếu muốn giữ được tình cảm hiện tại, sang năm 2018 tự khắc mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2017, những con giáp sau phải giữ mình kẻo lâm vào cảnh trắng tay, 'thân bại danh liệt' - Ảnh 2
Thay vì 'chịu trận' một mình, Ngọ hãy chia sẻ với người thân để được giúp đỡ đúng lúc - Ảnh: Internet

Dù làm ra bạc triệu hay bạc trăm thì tiền của cũng sẽ tự đội nón ra đi, khiến Ngọ luôn trong tình trạng ‘ cháy túi’. Công việc trục trặc, làm ăn không tiến triển khiến Ngọ cảm thấy căng thẳng, áp lực và mất đi sự tỉnh táo dẫn đến việc đưa ra những quyết định sai lầm khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

Thay vì uẩn ức, khó chịu với thực tại không mấy tốt đẹp một mình, Ngọ hãy chia sẻ với người thân, gia đình Đây chính là nguồn lực giúp đỡ bạn thoát khỏi cơn khủng hoảng, bình tĩnh để giải quyết mọi khúc mắc.

Cuối năm 2017, những con giáp sau phải giữ mình kẻo lâm vào cảnh trắng tay, 'thân bại danh liệt' - Ảnh 3
Những tháng cuối năm, Hợi chớ dại hùn hạp làm ăn với ai kẻo mất hết tất cả - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Nếu đang có ý định hùn hạp làm ăn với ai Hợi hãy dẹp ngay, không chỉ không sinh lời mà việc hùn hạp còn khiến vạn lâm vào cảnh ‘thân bại danh liệt’. Có thể bạn nghĩ đây là một cơ hội béo bở, nhưng thực chất đối tác đã tự vẽ ra một viễn tưởng tốt đẹp để lôi kéo Hợi, khiến Hợi vì lòng tham mà dốc hết tiền bạc vào, sau đó họ sẽ cuỗm sạch tiền của Hợi mà cao chạy xa bay.

Hợi đừng quá tin người, cũng đừng nghe lời ngon ngọt vay mượn giúp người khác. Hãy cố gắng giữ mình để có thể trải qua những tháng cuối năm một cách êm đẹp, ít đau thương nhất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Top con giáp vận may ùn ùn ập đến, muốn nghèo cũng không được 3 tháng cuối năm 2017

Những tháng cuối năm thay vì phải lo lắng chuyện tiền nong, lương thưởng thì những con giáp sau chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền.

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