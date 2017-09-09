Cưới được 3 nàng giáp này về làm vợ, chồng phất lên như diều gặp gió, tiền tự chảy vào túi như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 09/09/2017 21:54

Ai tích đức 3 đời mới cưới được những nàng giáp sinh ra đã có số ‘vượng phu ích tử’ này làm vợ.

Tuổi Thân

Không chỉ khiến chồng tự hào vì sự khéo léo, chu tất trong cuộc sống gia đình. Phụ nữ tuổi Thân còn khiến chồng thầm cảm ơn bởi sự thông minh, sắc sảo và khôn khéo của mình.

Khó có thể tìm được người vợ nào vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà như cô vợ tuổi Thân.

Cưới được 3 nàng giáp này về làm vợ, chồng phất lên như diều gặp gió, tiền tự chảy vào túi như thác đổ - Ảnh 1
Nàng giáp tuổi Thân dẫn đầu top con giáp "vượng phu ích tử" là điều dễ hiểu.

Không chỉ sát cánh cùng chồng trong từng bước thăng  trầm, nàng Thân còn có chỗ đứng riêng trong  sự nghiệp cá nhân. Tự lập, không dựa dẫm và tự chủ kinh tế là điều không phải ai cũng làm được như nàng Thân.

Tuổi Hợi

Không chỉ hết lòng hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng, nàng tuổi Hợi còn là điểm tựa tinh thần vững chãi cho chồng, con.

Chính tầm nhìn xa, khả năng giao tiếp khéo léo và tư duy nhạy bén của nàng là chìa khóa giúp người chồng thăng tiến vù vù trong sự nghiệp. Cưới được nàng Hợi về làm vợ, chồng chẳng cần lo nghĩ điều gì.

Tuổi Ngọ

Với sự nhanh nhẹn, chu đáo và tinh tế của mình không khó khăn nào có thể làm chùn bước nàng giáp tuổi Ngọ.

Khi chồng gặp khó khăn trong công việc chỉ cần chia sẻ với nàng, những lời khuyên hay sáng kiến của nàng sẽ vô cùng hữu ích. Việc chồng thành công, giàu có là chuyện nằm trong tầm tay nếu có nàng Ngọ sát cánh.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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