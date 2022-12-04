Cục diện Mộc khắc Hỏa, cuối ngày mai (5/12), 3 con giáp vận rủi đeo bám không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 19:30

Cuối ngày mai, 5/12, cục diện Mộc khắc Hỏa ảnh hưởng 3 con giáp này, tình - tiền lao dốc, vận rủi bám lấy, bản mệnh gặp nhiều rắc rối, vận trình không mấy suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, để đầu óc treo ngược cành cây. Bản mệnh không có ý định bỏ bê công việc nhưng có những việc bên lề khiến bản mệnh không thể tập trung được.

Thời điểm này, bạn đang cảm thấy khó chịu và bực bội vì mọi chuyện đều đi ngược lại với mong muốn của mình. Hãy nhanh nhạy hơn thay vì ngồi đó mà ủ ê, bạn thử nhanh chóng thay đổi các kế hoạch cho hợp ý mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi vào Thứ 2 này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Hợi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Cục diện Mộc khắc Hỏa, cuối ngày mai (5/12), 3 con giáp vận rủi đeo bám không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Tuổi Hợi có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, để đầu óc treo ngược cành cây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 2 ngày 5/12/2022, vận trình của tuổi Tuất đón tin hung cát đan xen. Tuổi Tuất dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới kha khá rắc rối.

Ngày mai bản mệnh cần có một lựa chọn cẩn trọng, chắc chắn, nếu như muốn những bước đi của mình là chính xác. Tình trạng sức khỏe sa sút cũng vì không dành thời gian để tập luyện. Do đó, tuổi Tuất cần quản lý thời gian của mình một cách khôn ngoan hơn, đừng phí phạm thời gian vào việc không đâu.

Ngũ hành Hỏa Thủy bất dung, đường tình duyên trong ngày có phần kém sắc. Đây là dấu hiệu cho thấy con giáp này đang trở nên cố chấp và mong muốn đối phương phải làm mọi chuyện theo ý mình. Tuổi Tuất áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Cục diện Mộc khắc Hỏa, cuối ngày mai (5/12), 3 con giáp vận rủi đeo bám không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Ngày mai bản mệnh cần có một lựa chọn cẩn trọng, chắc chắn -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 2 ngày 5/12/2022, vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn đối mặt với nhiều trở ngại. Con giáp này không thể hiểu được tại sao kẻ tiểu nhân lại cố tình nhắm vào mình để lợi dụng. Bản mệnh vốn cả nể, chẳng muốn từ chối nên chấp nhận lời đề nghị mà không biết đang tự hại mình.

Bản mệnh dễ vướng phải họa thị phi khi mà bao nhiêu công sức bỏ ra đều bị kẻ tiểu nhân nẫng tay trên mà lấy mất. Trong khi đó, bao nhiêu tiếng xấu thì tuổi Thìn phải đứng ra gánh hết, oan ức chẳng ai hay. Cũng may con giáp này có hậu phương vững chắc, luôn tin tưởng và ủng hộ nên bớt phần căng thẳng trước những biến cố dồn dập.

Cục diện Mộc khắc Hỏa, cuối ngày mai (5/12), 3 con giáp vận rủi đeo bám không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Bản mệnh dễ vướng phải họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

SAO TỐT chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (4/12/2022), 3 con giáp này công danh thành toại, kinh doanh vượng sắc, làm ăn tấn tới, tài khoản 'ting ting' nhảy cấp số nhân

SAO TỐT chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (4/12/2022), 3 con giáp này công danh thành toại, kinh doanh vượng sắc, làm ăn tấn tới, tài khoản 'ting ting' nhảy cấp số nhân

Đúng giờ Sửu hôm nay 4/12, 3 con giáp này công danh thành toại, kinh doanh vượng sắc, làm ăn tấn tới, cầu được ước thấy, vận trình lên hương nhanh chóng, bản mệnh sung sướng hơn người.

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