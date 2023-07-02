Cổng trời rộng mở vào đúng 16h30 Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng liền rước độc đắc về tay, hỷ sự tới tấp, làm ăn phát đại, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 02/07/2023 06:34

Tử vi hằng ngày cho hay vào đúng 16h30 Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng liền rước độc đắc về tay, hỷ sự tới tấp, làm ăn phát đại, mọi sự hanh thông.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp chỉ ra rằng đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tị độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng, bạn cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng, hãy để con tim và lý trí cùng đưa ra quyết định đúng đắn nhé.  

Chính Quan xuất hiện là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tị đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu bạn muốn đạt được trong thời gian tới, sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó. Bằng không, công sức bấy lâu của bạn sẽ trở nên hoài phí.  

Kim - Hỏa xung khắc khuyên bản mệnh đừng nhờ dựa ai chuyện tiền nong trong ngày hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng.

Cổng trời rộng mở vào đúng 16h30 Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng liền rước độc đắc về tay, hỷ sự tới tấp, làm ăn phát đại, mọi sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 Tuổi Thìn

 

Chính Ấn cho biết Thìn là người chăm chỉ, chịu khó, hết lòng vì công việc. Tuy nhiên có những lúc bạn còn cứng nhắc và khó tính nên khiến mọi người xung quanh ái ngại không muốn lại gần. Con giáp này nếu muốn vươn xa hơn trong thời gian tới thì cần phải bớt khó tính lại.

 

May mắn có Nhị Hợp giúp đỡ nên Thìn cũng thu về cho mình khá nhiều tiền. Nhờ tài ăn nói ngọt tai và tính tình nhanh nhẹn nên con giáp này khá hợp kinh doanh và tiết kiệm tiền. Bạn vẫn hoàn thành chỉ tiêu như thường, thậm chí còn tìm thêm được việc bên ngoài để tăng thu nhập.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy đường tình duyên của bản mệnh khá hạnh phúc. Bạn  có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp, nhưng đến khi bị bệnh thì không nên cố gắng làm gì. Hãy để mọi người có cơ hội được quan tâm và chăm sóc bạn, hãy mở lòng với những người có ý tốt với mình.

 

Cổng trời rộng mở vào đúng 16h30 Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng liền rước độc đắc về tay, hỷ sự tới tấp, làm ăn phát đại, mọi sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Tuất trong ngày Chủ Nhật 02/07/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

May mắn với Tuổi Tuất là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Tuất với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

Cổng trời rộng mở vào đúng 16h30 Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng liền rước độc đắc về tay, hỷ sự tới tấp, làm ăn phát đại, mọi sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), 3 con giáp tiền bạc đầy kho, nhân duyên thuận lợi, tài vận dư dả, nhân duyên ngọt ngào

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