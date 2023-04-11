Công danh phất như "diều gặp gió" gọi tên 3 con giáp số PHÚ QUÝ tháng 5/2023

Đối với những bạn còn đang trong giai đoạn băn khoăn muốn chuyển công việc mới thì nên kiêng nhẫn vì tin vui sẽ đến khi bạn không ngờ nhất đấy.

Có thể tuổi Sửu đã dừng một thời gian ngắn để thư giãn nghỉ ngơi và tìm kiếm công việc mới. Không để quý bạn tuổi sửu đợi lâu vì tin vui cho công việc mới đang sắp gửi đến bạn hòm thư email hoặc những cuộc gọi bất ngờ. Hãy luôn kiểm tra điện thoại để nhận được tin vui sớm nhất nhé.

Vào tháng 5/2023 này, quý bạn tuổi Mão sẽ được trao cơ hội thực hiện một dự án mới hoặc điều hành một nhóm/ phòng ban có số lượng nhân sự khá đông và tài năng. Đây là dịp để bạn thể hiện trọn vẹn năng lực lãnh đạo của mình đấy. Hãy thể hiện sự khôn ngoan, mềm dẻo và bản lĩnh của mình để xử lý những tình huống hứa hẹn sẽ thử thách và vô cùng thú vị đang chờ bạn.

Nếu những bạn nào đang nỗ lực thi vào những vị trí cấp cao hơn thì thời gian này là cơ hội để các bạn có thể gặt hái được những thành quả mang tính bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của mình. Hãy trân trọng và nắm bắt nhé.

Ngày may mắn: 1, 12

Tử vi tuổi Mão tháng 5/2023 sẽ được trao cơ hội thực hiện một dự án mới. Ảnh minh họa

TUỔI TỴ

Công việc tháng 5/2023 của tuổi Tỵ không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động.

Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Tỵ chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn.

Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình.

Ngày may mắn: 18, 83

Tử vi tuổi Tỵ tháng 5/2023 hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm