Cơn mưa tài lộc đến vào đúng 10 ngày đầu tháng 7 (1/7-10/7/2023), 3 con giáp TÀI LỘC đến bất ngờ, MAY MẮN liên miên, tiền bạc đầy két, ngồi rung đùi đếm tiền

Tử vi tuổi Hợi trong 10 ngày đầu tháng 7/2023. Tuổi Hợi đón nhận mối lương duyên từ đầu năm nên đã sớm gặp nhiều may mắn. Tuy các tháng giữa năm: tháng 5, tháng 6 có nhiều bất ổn, song tháng 7 công việc lại ổn định, thậm chí là có chút khởi sắc. Những dự định trong năm 2023 của tuổi Hợi đều có thể hiện thực hóa trong tháng 7 tới.

Tình duyên: Tử vi 10 ngày đầu tháng 7 của 12 con giáp cho thấy tình duyên tuổi Hợi thuận lợi, không có nhiều biến cố.

Tài lộc: Mục tiêu tài chính của tuổi Hợi sớm được như ý. Tuy chỉ mới đầu năm, nhưng tuổi Hợi gặt hái không ít thành công về kinh tế. Đặc biệt là tử vi Ất Hợi 2023 nam mạng, thành tựu trong tháng 7 được đánh giá là tốt nhất cả năm.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Hợi từ đầu năm vẫn ổn định. Tuy nhiên, con giáp này cần kiểm soát cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

10 ngày đầu tháng 7/2023 đem tới nhiều điều may mắn cho người tuổi Dần. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng mọi phương diện cuộc sống của mình đều có bước cải thiện đáng kể.

Nhờ có Tam Hợp giúp sức, bạn gặt hái được nhiều thành công trên phương diện sự nghiệp. Nếu ai tham gia thi cử, tuyển dụng thì có thể nhận được tin tốt, mọi cố gắng bạn bỏ ra đã được đền đáp. Với người có công việc ổn định thì bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính có những chuyển biến đáng mừng. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Với người làm kinh tế, tháng này tài lộc dồi dào là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất của mình.

Phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Vợ chồng bạn đồng sức đồng lòng trong mọi việc nên chẳng khó khăn nào có thể cản bước hai người. Người còn độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho các đối tượng khá phù hợp. Bạn nên dành thời gian cân nhắc đối phương.

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày đầu tháng 7/2023 tuổi Sửu cho biết, công danh sự nghiệp thuận lợi, Chính Ấn chỉ lối nên con giáp tuổi Sửu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới.

Bạn sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc, thay vì đắm mình trong chuỗi cảm xúc bất tận khiến bản thân dễ lạc hướng như trước đây thì nay bạn tỉnh táo hơn.

- Tài lộc:





Tài chính tăng tiến, có cơ hội hay ho mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cach để bạn có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì.

- Tình duyên:

Ngũ hành tương sinh cũng là hậu thuẫn rất tốt cho mối quan hệ xung quanh bản mệnh trong tháng mới. Bạn hãy tận dụng tối những điều kiện thuận lợi đang có nhé.

Bạn bè là bàn đạp cho những ý tưởng của bạn, chưa kể họ có cả những sáng kiến lớn của riêng mình để thúc đẩy bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.