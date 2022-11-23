Con giáp xui xẻo tận mạng vào đúng 10 ngày tới là ai?

Trong những tháng đầu năm, công việc của Tỵ lên như diều gặp gió, nhờ vậy mà bạn kiếm được không ít tiền, ngoài lương chính còn có khoản thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, trong 10 ngày tới, công việc của Tỵ bỗng chững lại hẳn, nhẹ thì giậm chân tại chỗ, bị đối thủ qua mặt, nặng là lao dốc không phanh.

Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của Tỵ trong 10 ngày tới cũng không được suôn sẻ, các cặp đôi thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện không đầu không cuối. Bạn nên quan tâm và lắng nghe đối phương hơn, đừng lơ là cảm xúc của họ.

Cụ thể, Tỵ làm việc gì cũng không ổn thỏa, dễ mắc phải sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Ngoài ra, Tỵ còn dễ hao tài tốn của, mất một khoản tiền không nhỏ do sự bất cẩn của bạn. Do đó, nếu đang có ý định rót vốn đầu tư hoặc khởi nghiệp thì Tỵ nên xem xét lại, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Tý

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuổi Tý là con giáp gặp nhiều vận xui 10 ngày tới này. Do đó, tuổi Tý cần chuẩn bị tinh thần cho những điều không mong muốn, khi một vài cá nhân sẽ cố ý gây phiền hà cho bạn. Thế nhưng, bạn vẫn nên nhẫn nhịn hết mức có thể vì nếu có xảy ra tranh cãi, bạn sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn.

Trong thời gian sắp tới, bạn cũng nên chú trọng đến phương diện tài chính cá nhân. Những tranh chấp về tiền bạc, tài sản chung hay các vấn đề nhà cửa sẽ khiến bạn thêm căng thẳng.

Vận trình tình cảm cũng có phần trầm lắng hơn trước, thậm chí bạn và người ấy xung đột chỉ vì những vấn đề cũ kỹ.

Bạn phải tự tìm cách giải tỏa căng thẳng trong lòng mình thì mới có thể đối xử tốt với người ấy hơn. Đừng nên nói những điều gây tổn thương đối phương nhé.

Tuổi Thân

Thân là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất trong 10 ngày tới, mà tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc của bạn. Trời sinh Thân là những người thẳng tính, có gì nói đấy, không giấu giếm được cảm xúc trong lòng. Chính vì tính cách này mà Thân dễ khiến đồng nghiệp khó chịu, thậm chí là xa lánh, cô lập bạn tại nơi làm việc.

Không chỉ vậy, Thân còn dễ bị tiểu nhân bắt nạt, làm khó hoặc chọc gậy bánh xe khiến bạn cảm thấy vô cùng áp lực trong công việc, làm việc gì cũng khó khăn. Nếu bạn không kịp giải quyết căng thẳng thì bạn rất dễ mất kiểm soát, dẫn đến phán đoán và hành động sai lầm.

Lời khuyên dành cho Thân là nên đọc thêm sách báo để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc của mình, từ đó kịp thời điều chỉnh phương pháp làm việc. Bạn cũng đừng đánh mất nguyên tắc của bản thân, đừng để những lời nói xung quanh làm dao động tâm trí.

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