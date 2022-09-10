Con giáp tuổi nào vượng khí dồi dào trong giữa tháng 8 âm lịch này?

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Tử vi học có nói, sau tháng 4 âm lịch may mắn, tháng 8 âm này, tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Sửu, và tháng 8 âm lịch này chính là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Họ là con giáp lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Dù gặp khó khăn, trở ngại đến mức nào, người tuổi này vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự tin. Người tuổi Thân không thích phàn nàn vì họ biết rằng phàn nàn không giúp họ giải quyết vấn đề.

Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và luôn tự động viên bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất.

Giữa tháng 8 Âm lịch, nỗ lực của con giáp tuổi Thân được đền đáp xứng đáng. Họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Thân sẽ ký được hợp đồng có giá trị, chốt được nhiều đơn hàng.

Cuộc sống của con giáp này trước đó cũng gặp không ít khó khăn, giờ đã khởi sắc trở lại. Người tuổi Thân làm đâu gặt đó, thu nhập tăng lên. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống dần trở nên ấm no, sung túc như mong đợi.

Tuổi Mão

Năm Nhâm Dần cũng là 1 năm tương đối tốt đối với tuổi Mão với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau tháng 7 âm khó khăn bộn bề, tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, trong tháng 8 âm lịch, tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mão được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

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