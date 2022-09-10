Con giáp tuổi nào vượng khí dồi dào trong giữa tháng 8 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 13:00

Hãy cùng đón xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Sửu, và tháng 8 âm lịch này chính là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tử vi học có nói, sau tháng 4 âm lịch may mắn, tháng 8 âm này, tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Họ là con giáp lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Dù gặp khó khăn, trở ngại đến mức nào, người tuổi này vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự tin. Người tuổi Thân không thích phàn nàn vì họ biết rằng phàn nàn không giúp họ giải quyết vấn đề. 

Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và luôn tự động viên bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất.

Con giáp tuổi nào vượng khí dồi dào trong giữa tháng 8 âm lịch này? - Ảnh 1
Giữa tháng 8 Âm lịch, nỗ lực của con giáp tuổi Thân được đền đáp xứng đáng. Họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Thân sẽ ký được hợp đồng có giá trị, chốt được nhiều đơn hàng.

Cuộc sống của con giáp này trước đó cũng gặp không ít khó khăn, giờ đã khởi sắc trở lại. Người tuổi Thân làm đâu gặt đó, thu nhập tăng lên. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống dần trở nên ấm no, sung túc như mong đợi.

Tuổi Mão

Năm Nhâm Dần cũng là 1 năm tương đối tốt đối với tuổi Mão với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau tháng 7 âm khó khăn bộn bề, tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, trong tháng 8 âm lịch, tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mão được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

Các con giáp nào thật thà, tốt tính, luôn tạo dựng niềm tin vững chắc cho người khác?

Các con giáp nào thật thà, tốt tính, luôn tạo dựng niềm tin vững chắc cho người khác?

Những con giáp tốt bụng dưới đây chẳng bao giờ nghĩ cách bày mưu tính kế đến người khác, khiến nhiều người gây tin tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng